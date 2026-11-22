أعلنت الحكومة في كوريا الجنوبية عزمها منع من يُضبط متلبساً بالغش خلال امتحان القبول الجامعي السنوي من الخضوع للامتحان لمدة عشر سنوات، وتقديم مكافآت تصل إلى 100 مليون وون (75 ألف دولار أميركي) لمن يُبلغ عن حالات الغش.

وأكدت وزارة التعليم أنها سوف تسعى بجدية لفرض عقوبات جنائية على من يستخدمون الذكاء الاصطناعي في الغش، وتحديد مستوى العقوبة من خلال فحص كل حالة على حدة.

ووفق ما أوردته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، اكتشفت السلطات 52 حالة غش من خلال طرق مثل رصد شبكات الإنترنت اللاسلكية العامة "الواي فاي"، بينما ضبطت خمس حالات أثناء استخدام أجهزة ذكية خلال فترة الامتحان.

وكثفت الحكومة إجراءاتها لمنع الغش هذا العام، في أعقاب موجة من الغضب الشعبي أثارها اعتراف الحاصل على أعلى الدرجات في امتحان المحاسب الضريبي المعتمد لهذا العام بأنه غشّ باستخدام الذكاء الاصطناعي والأجهزة الرقمية.

وشملت إجراءات مكافحة الغش ضبط أحد المتقدمين للاختبار في إقليم جنوب تشونجتشيونج أثناء استخدامه نظارة ذكية، بينما استخدم طالب آخر في إقليم جيونججي كاميرا صغيرة وسماعات أذن لاسلكية.

ويُعدّ امتحان القدرات الدراسية للقبول الجامعي المعروف باسم "سونانغ" تتويجاً لسنوات من الدراسة الجادة للعديد من الطلاب، ويُنظر إليه على نطاق واسع كحدثٍ هام في حياة الطلاب في كوريا الجنوبية، حيث يُمكن أن تؤثر الجامعة التي يلتحق بها الطالب على مسيرته المهنية لاحقاً، وحتى تعزيز فرص الزواج في مجتمع يتسم بمنافسة شديدة.

في سياق متصل، استقال وزير التعليم الأحد من منصبه، على خلفية فضيحة الغش باستخدام الذكاء الاصطناعي التي كُشف عنها الأسبوع الماضي قبيل إجراء امتحانات القبول الجامعي السنوية.

ودفع هذا الاعتراف بالمسؤولين إلى المسارعة لاتخاذ سلسلة من التدابير الوقائية، بما في ذلك حجب شبكات الواي فاي ووضع ملصقات على أزرار القمصان خوفاً من احتوائها على كاميرات، إلا أن وزير التعليم تشوي كيو جين واجه صعوبة في طمأنة الرأي العام قبل موعد الامتحان.

وكتب تشوي على منصة (إكس): "انتهت الامتحانات من دون وقوع حوادث كبرى... ومع ذلك، وبصفتي الوزير المسؤول، لا أعتقد أنني بمنأى عن انتقادات الجمهور بأننا أخفقنا في الاستعداد بشكل كاف مسبقاً". وأضاف: "الآن ومع انتهاء الامتحانات، أتحمل المسؤولية الكاملة وأتقدم باستقالتي". وذكر المكتب الرئاسي أن الرئيس لي جاي ميونغ قبل استقالته.

وأفاد مسؤولون بأنه تم رصد 111 مخالفة تتعلق باستخدام أجهزة إلكترونية خلال امتحانات الخميس، نصفها تم الكشف عنها من خلال ثلاث رسائل تنبيهات أرسلتها الحكومة للكشف عن الهواتف الذكية التي لم يقم الطلاب بتسليمها كما هو مطلوب.