بعد 9 سنوات من التأجيل.. تسلا تستعد للكشف عن «رودستر» في 1 أكتوبر المقبل

تستعد شركة «تسلا» للكشف عن الجيل الثاني من سيارتها الرياضية الكهربائية «رودستر» في الأول من أكتوبر المقبل، بعد سلسلة من التأجيلات التي امتدت لسنوات منذ الإعلان عن السيارة للمرة الأولى قبل نحو تسعة أعوام.

وأثارت الشركة الترقب بشأن الكشف المرتقب، بعدما نشرت عبر حسابها على منصة «إكس» تدوينة جاء فيها «مستعدون للانطلاق»، وأرفقتها بصورة يظهر عليها تاريخ «10.01»، في إشارة إلى الأول من أكتوبر. كما ربطت «تسلا» المنشور بصفحة «رودستر» على موقعها الإلكتروني، في خطوة تشير إلى ارتباط الإعلان بالسيارة الرياضية المنتظرة.

ووفقاً لـ«رويترز»، يُتوقع أن يشهد الحدث عرض نسخة محدودة الإصدار مزودة بمحركات دفع تعمل بالغاز البارد، طُوّرت بالتعاون مع «سبيس ⁠إكس».