«ثقافة أبوظبي» تطلق فعالية رقمية مخصصة للأزياء الفاخرة

المصدر: أبوظبي ■الإمارات اليوم

كشفت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن تعاونها مع «ڤوغ» العربية، عبر منصة عروض أبوظبي، لإطلاق برنامج تسوق الأول من نوعه في أبوظبي، بعنوان «ليلة الموضة من ڤوغ، برعاية عروض أبوظبي»، والتي تتيح لعشاق الأزياء في العاصمة الإماراتية خوض تجربة تسوق حصرية وفاخرة.

وتنعقد هذه الفعالية بتاريخ 23 يوليو الجاري، حيث ستشهد خلالها أبوظبي أكبر تجمع للعلامات التجارية الفاخرة والمنتجات الحصرية. ويسلط البرنامج الضوء على التشكيلات الحصرية، التي تقدمها مجموعة من العلامات التجارية الفاخرة، حيث تشارك أكثر من 40 علامة تجارية مرموقة في البرنامج. ويقدم البرنامج عروضاً مباشرة يومية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقنوات عروض أبوظبي الرقمية، والتي تسلّط الضوء على منتجات وتشكيلات محدودة الإصدار، ومتوافرة حصراً للبيع أمام عشاق الموضة في أبوظبي.

ويمتد البرنامج على مدار أربع ساعات يوم 23 يوليو، حيث تم تحضير المحتوى الذي يسلّط الضوء على ثلاثة قطاعات رئيسة، تشمل: الموضة والجمال والثقافة، على طريقة البرامج التلفزيونية، مع تقديم تجربة تسوق اجتماعية لم يسبق لها مثيل على مستوى المنطقة. ويختتم البرنامج فعالياته مع لقاء خاص بين رئيس تحرير مجلة «ڤوغ» العربية، مانويل آرنوت، مع عارضة الأزياء البرازيلية أدريانا ليما، التي تصدرت غلاف مجلة «ڤوغ» العربية في 2019، إلى جانب نجم الكوميديا المصري سمير غانم.

وقال المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، علي حسن الشيبة: «يشكل البرنامج سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، تغطي كل جوانب قطاع الأزياء إقليمياً، بدءاً من أشهر الأسماء العالمية في عالم الموضة، وصولاً إلى قائمة فريدة من التشكيلات الفاخرة والحصرية، التي تحمل توقيع نخبة من أشهر العلامات التجارية».

يقدم البرنامج عروضاً مباشرة، تسلّط الضوء على منتجات محدودة الإصدار لعشاق الموضة.

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