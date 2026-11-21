قدّمت المصممة الصينية أوما وانغ مجموعتها النسائية في باريس، بعرض واصل لغتها التصميمية القائمة على المزج بين الخامات الغنية، والبناء المتقن، والانسيابية التي تمنح القطع مظهراً يبدو عفوياً رغم دقة تنفيذه.

وتعتمد وانغ، التي أسست علامتها الخاصة عام 2009، على علاقة خاصة مع الأقمشة والخياطة، مع اهتمام واضح بالتوازن بين الرقي والزمنية. وتُعد من المصممين الصينيين الذين رسخوا حضورهم في أسابيع الموضة الأوروبية، بعدما أصبحت أول مصممة صينية تدخل جدول أسبوع الموضة في ميلانو، قبل أن تنضم إلى برنامج أسبوع الموضة في باريس عام 2017.

وجاءت إطلالات المجموعة في مساحة تجمع بين البساطة والتفاصيل المدروسة، مع حضور للطبقات والقصات الواسعة والتراكيب غير المتكلفة، وهي عناصر تتقاطع مع توجه وانغ المستمر إلى تقديم ملابس تبدو مألوفة وقابلة للحركة، لكن من دون التخلي عن البعد الفني الذي يميز علامتها.

وتأتي المجموعة الجديدة في سياق مسار تصميمي سبق أن اهتم بالملمس، والبنية، والتعامل مع الملابس باعتبارها أشكالاً قابلة لإعادة التشكيل، ففي مجموعتها السابقة لخريف 2026، استلهمت وانغ عناصر معمارية من مدينة فيرونا الإيطالية، وحولتها إلى سترات ذات أكتاف قوية وأشكال منحوتة وطبقات من الأقمشة المنسدلة.

وتكشف هذه التجربة عن جانب أساسي في هوية أوما وانغ: الملابس لا تعتمد على اتجاه موسمي سريع بقدر ما تبني شخصيتها من القماش والقصّة وطريقة ارتداء القطعة.