شاعر المليون.. بيرق إماراتي وسيطرة سعودية

المصدر: إيناس محيسن - أبوظبي

قال الشاعر الإماراتي مبارك بالعود العامري الفائز بلقب وبيرق «شاعر المليون» في موسمه التاسع مساء أمس، إن «هذا البيرق بطولي والبطولة ما لها إلا أبطالها». مؤكداً أن مساندة الجمهور له طوال المسابقة كانت هي الحافز الأهم بالنسبة له.

وأهدى الفوز إلى دولة الإمارات قيادة وشعباً، وإلى بطل الإمارات سمو الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان.

وأضاف العامري في تصريحات بعد الفوز، الناموس ليس غريباً على الإمارات وأبنائها، وأن من يقف خلفه هذا الشعب الوفي يمكنه أن يحقق المراكز الأولى ويذلل كل صعب. بينما أشار في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على «تويتر»: «الحمد لله على التوفيق كما اهدي الناموس لدولة الإمارات قيادةً وشعباً والشكر والتقدير لجمهور مميز اعتاد على التميز إماراتي خليجي أو عربي، شكراً لهم على مواقفهم السامية وتشجيعهم، كما أنا سعيد بمعرفة وصحبة أخواني الشعراء المبدعين، ‏ومبروك لنا جميعاً الإماراتي سعودي والسعودي إماراتي».

وحصد العامري لقب شاعر المليون وبيرق الشعر وجائزة مالية (خمسة ملايين درهم)، مساء أمس الأربعاء في ختام منافسات مسابقة وبرنامج «شاعر المليون»، الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي. وسيطر شعراء السعودية على بقية الجوائز، فجاء في المركز الثاني الشاعر مطرب بن دحيم العتيبي وحصل على جائزة مالية قدرها أربعة ملايين درهم، تلاه الشاعر محمد الحمادي العتيبي الفائز بالمركز الثالث وجائزة بلغت ثلاثة ملايين درهم، واحتل محمد البندر المطيري المركز الرابع وبلغت جائزته مليوني درهم، وحصل الشاعر عبدالمجيد الغيداني على المركز الخامس ومليون درهم، في حين فاز الشاعر أحمد بن عايد البلوي على المركز السادس و600 ألف درهم.