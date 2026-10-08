مركز اللغة العربية يحتفي بـ 31 «محاوراً جديداً»

كرّم مركز أبوظبي للغة العربية المشاركين في النسخة الثانية من برنامج «فن كتابة وإدارة الحوار»، الذي نظمه بالتعاون مع مجلس أبوظبي للشباب، ومجلس شباب دائرة الثقافة والسياحة، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ35 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب التي اختتمت أخيراً.

وتوّج المدير التنفيذي للمركز مدير المعرض، سعيد حمدان الطنيجي، 31 منتسباً من المشاركين بالنسخة الثانية من البرنامج الذي تشرف عليه الشاعرة والإعلامية الدكتورة بروين حبيب، والكاتب والإعلامي غيث الحوسني، والإعلامي والمحاور عامر بن جسّاس.

وقال الطنيجي: «ندرك أهمية الحوار باعتباره الفن الذي تتشكل من خلاله قدرات الشباب، وتُبنى عبره جسور التواصل الإنساني والثقافي، وإدارة الحوار مهارة القادة، ويعكس مدى التمكّن من أعلى مستويات المعرفة والثقافة والوعي، لذا حرصنا من خلال هذا البرنامج على إتاحة الفرصة أمام الشباب الإماراتي الموهوب ليحقّقوا طموحاتهم، ويثبتوا جدارتهم، من خلال توفير كلّ ما يلزم ليكونوا قادرين على التفاعل مع هذا المجال، والتأثير فيه».

ويهدف البرنامج إلى تطوير قدرات المشاركين في كتابة الحوارات، وإدارة المناقشات البناءة، وإكسابهم مهارات إجراء الحوارات المثمرة، ويعنى بتنمية قدرات الفئات الشابة من عمر 18 إلى 35 عاماً، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتصميم الجلسات الحوارية وإدارتها بأسلوب احترافي يواكب أفضل الممارسات العالمية، ويركز على تزويدهم بمهارات كتابة المحتوى الحواري، وصياغة الأسئلة، وإنجاز الرسائل الأساسية، ويمنحهم قدرة عالية على إدارة دفة الحوار والتفاعل بكفاءة عالية مع الجمهور.

سعيد الطنيجي:

• الحوار فن تتشكل من خلاله قدرات الشباب، وتُبنى عبره جسور التواصل الإنساني والثقافي.