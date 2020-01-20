«جمال مخيف».. روبوت مؤنسن يقود أوركسترا

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تستضيف مؤسسة الشارقة للفنون، ضمن معرض «تراكيب الرنين: فن الصوت والأداء الياباني»، الذي يستمر حتى 15 فبراير المقبل، ثلاثة من عروض الأداء الراقصة والموسيقية التي تستلهم التقاليد اليابانية، وتحاول أن تطرح أسئلة حول الصلات والتأثيرات غير المرئية بين الآلة والإنسان.

يجمع المعرض الذي تقيّمه المدير الفني لمتحف الفن المعاصر في طوكيو، يوكو هاسيكاوا، أعمال ستة فنانين هم: مين تاناكا، ميراي مورياما، توموكو سوفاج، يوكو موهري، إيتيتسو هاياشي، وكييتشيرو شيبويا.

ويقدم الفنان إيتيتسو هاياشي، يوم الجمعة المقبل، عرضاً موسيقياً للعزف على الطبول اليابانية التقليدية بعنوان «أنغام الطبيعة: نبضات قلب من اليابان»، في أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية.

يتميز هاياشي بأسلوبه في العزف على مجموعة من الطبول من مختلف الأحجام والأنواع، إذ يرتقي بفنه فوق الأساليب التقليدية لقرع الطبول اليابانية بهدف إبداع أسلوب جديد. فيما يقدم الفنان مين تاناكا عرضاً بعنوان «لوكاس فوكاس»، خلال 30 و31 الجاري في ساحة المريجة، يبحث خلاله دور ووظيفة الرقص في المجتمعات المعاصرة.

أما كييتشيرو شيبويا فيقدم في 31 الجاري في أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، أوبرا آلية بعنوان «جمال مخيف»، يؤديها روبوت يطلق عليه «آلتر3»، رفقة الأوركسترا السيمفونية الوطنية.

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الجاري يقدم عرض أوبرا «جمال مخيف» في أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية.