«المطوية الأولى» لشكسبير.. للبيع في مزاد

المصدر: لوس أنجلوس - رويترز

أعلنت دار كريستيز للمزادات أنها ستعرض للبيع للمرة الأولى كتاباً نادراً يجمع أعمال الكاتب ويليام شكسبير ويعود لعام 1623، خلال مزاد يقام في شهر أبريل المقبل. وقالت الدار أول من أمس إنها تتوقع أن يباع الكتاب - المعروف عالمياً باسم «المطوية الأولى» - بسعر يراوح بين أربعة وستة ملايين دولار. وهذا واحد من ست نسخ كاملة معروف أنها بحيازة أشخاص أو مؤسسات خاصة. وتحتوي «المطوية الأولى» على مسرحيات شكسبير البالغ عددها 36 مسرحية، ولولا هذه المطوية التي جمعها أصدقاء للكاتب بعد وفاته لما كان لبعض المسرحيات، مثل «ماكبث» و«العاصفة» و«كما تشاء»، أن تُنشر أو ترى النور. وستخرج هذه النسخة في جولة تبدأ الأسبوع المقبل في لندن ثم تتجه إلى نيويورك وهونغ كونغ وبكين قبل أن تعود إلى نيويورك لعرضها للبيع في مزاد في 24 أبريل المقبل.

وهذا الكتاب بحيازة كلية ميلز، وهي كلية فنون ليبرالية خاصة في أوكلاند بولاية كاليفورنيا الأميركية.

وقالت دار كريستيز إن أعلى سعر بيعت به نسخة من «المطوية الأولى» كان في مزاد عام 2001 حين بيعت بنحو 6.2 ملايين دولار.