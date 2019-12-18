250 عاماً على ميلاد بيتهوفن.. الموسيقار العابر للزمن

المصدر: بون (ألمانيا) - د.ب.أ

بحفل في أوبرا بون، انطلقت مساء أول من أمس، الاحتفالات بذكرى مرور 250 عاماً على ميلاد الموسيقار الشهير لودفيج فان بيتهوفن.

وأكدت وزيرة الدولة للشؤون الثقافية الألمانية، مونيكا غروترس، القوة العابرة للزمن، التي تتميز بها أعمال المؤلف الموسيقي المولود في بون عام 1770.

وقالت غروترس: «حتى اليوم تلمس وتحرك وتثير موسيقاه الناس، عبر كل الحدود»، مضيفة أنه ليس من الصعب الاحتفاء به كنجم كبير مُبجل على مستوى العالم في هذا العصر.

يشار إلى أن الاحتفال ببيتهوفن سيستمر لمدة عام، حتى 17 ديسمبر عام 2020.

وتبلغ كلفة الاحتفالات على مستوى ألمانيا نحو 42 مليون يورو. وتتحمل هذه الكلفة الحكومة الاتحادية وحكومة ولاية شمال الراين - ويستفاليا ومنطقة بون.

ومن المقرر إقامة آلاف الحفلات الموسيقية وعروض الأوبرا والمؤتمرات، في إطار فعاليات الاحتفالات.

وأوضحت غروترس أن برنامج الاحتفالات ببيتهوفن يفتح طرقاً مختلفة للتقارب «حتى بالنسبة للذين يفكرون في بيونسيه، بدلاً من بيتهوفن، عندما يسمعون كلمة نجم كبير (ميغا ستار)». وأشارت إلى أن المهرجان يمثل دعوة للاستماع، ويرتقي عن الاحتفالات السابقة التي كانت تُستغل لأغراض سياسية «على سبيل المثال من أجل القومية الألمانية في القرن الـ19، أو شعارات المثابرة خلال زمن الحرب، أو لتمجيد الثقافة الألمانية في ظل النظام النازي».

1770

العام الذي ولد فيه الموسيقار الشهير في بون.