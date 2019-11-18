«أرض المرح» في بيت السركال حتى 12 يناير

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

افتتحت مؤسسة الشارقة للفنون، ضمن برنامجها لخريف 2019، معرض «أرض المرح» للفنانة باني عبيدي، الذي عملت على تقييمه الشيخة حور بنت سلطان القاسمي رئيسة المؤسسة، والقيّمة المساعدة بمتحف جروبيوس باو في برلين، ناتاشا جينوالا، الذي يستضيفه بيت السركال في ساحة الفنون حتى 12 يناير المقبل. ويقدم المعرض الأعمال التي أنتجتها الفنانة في الفيديو والفوتوغراف والصوت والتركيب، على مدى عقدين من الزمن، مضافاً إليها تكليفان جديدان من مؤسسة الشارقة للفنون، التي تطرح في مجملها أسئلة حول الذاكرة الشخصية والوطنية لبلدها باكستان بشكل خاص، وتاريخ جنوب آسيا بشكل عام.