أمسية شعرية للبريكي والسكران

المصدر: الشارقة ــ الإمارات اليوم

شهد معرض الشارقة الدولي للكتاب، أمسية شعرية، أدارها الشاعر عبدالله الهدية، وجمعت الشاعر الإماراتي ومدير بيت الشعر في الشارقة محمد البريكي، والشاعر السعودي الشاب محمد عمر السكران، ليقدّم كلٌ منهما قصائد موضوعاتها متشابهة وأسلوبها مختلف؛ إذ تميّز السكران بأسلوبه الساخر وخفيف الظلّ وأدائه الكوميدي، أما البريكي فتألّق بأسلوبه الجادّ والذي لم يخلُ من الدعابة الخفيفة. وبالرغم من هذا الاختلاف الأسلوبي، مرّر كلٌ من الشاعرين رسائل صبّت بالنهاية في المواضع ذاتها. وركّز الشاعران، في قصائدهما على قضايا العشق والعلاقات ونقد العادات والسلوكيات والسخرية منها، ليتفاعل معهما الجمهور بالتصفيق احتفاءً بمضامين قصائدهما وتميُّز أسلوبهما.

• تميّز السكران بأسلوبه الساخر وأدائه الكوميدي.