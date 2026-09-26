"من أرض مكناس" أغنية مغربية عمرها 700 عام تكتسح "تيك توك"

يعكس الحضور الدائم لأغنية "شويخ من أرض مكناس" عند مستخدمي تطبيق "تيك توك" من جيل الشباب الأصغر سناً، الحيوية التي تتمتع بها تلك الأغنية وقدرتها على الانتقال عبر العصور على مدار أكثر من 700 عام.

وتجمع الأغنية المغرب والمشرق العربيين على حد سواء، فهي مغربية من خلال كلماتها القادمة من قصيدة زجلية للشاعر الصوفي الأندلسي أبو الحسن الششتري، الذي عاش بين 1212 و1269 ميلادية، وترتبط كلماتها بمدينة مكناس المغربية.

كما أن القصيدة مشرقية منذ أن لحنها الفنان البحريني خالد الشيخ ليغنينها مواطنه الفنان أحمد الجميري في مطلع ثمانينيات القرن الماضي، قبل أن يغنيها ملحنها ذاته ومن ثم عدد كبير من الفنانين في الخليج ودول المشرق العربي.

وأصبحت القصيدة الزجلية التي كان يرددها المتصوف الششتري في أسواق مكناس، وقد تحولت لأغنية، إلى جزء من الذاكرة الفنية والغنائية الخليجية والعربية والمغربية معاً. وتواصل حكاية ذلك الشيخ أو "الشويخ" حضورها عند الأجيال حتى بين مستخدمي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بمن فيهم الأصغر سناً في "تيك توك".

والقصيدة التي يزيد عمرها على سبعة قرون، كتبها الشاعر والمتصوف الأندلسي أبو الحسن الششتري خلال إقامته في مدينة مكناس المغربية. وكان الششتري عالمًا وشاعرًا، لكنه اختار طريق الزهد والتصوف، فكان يجوب الأسواق بملابس بسيطة وعصاه في يده، ينشد الشعر بين الناس داعيًا إلى التواضع، والصدق، وفعل الخير، وعدم الانشغال بأحكام الآخرين. أما عبارة “شويخ” فهي تصغير لكلمة شيخ، وتُستخدم على سبيل التواضع، وكأن الشاعر يقول: أنا مجرد شيخ بسيط من أرض مكناس. ومن أشهر أبيات القصيدة قوله: “أش عليّا من الناس، وأش على الناس منّي”، وهي رسالة تدعو الإنسان إلى أن يعيش مخلصًا لله، دون أن يشغل نفسه بكلام الناس أو أحكامهم

كما أن إيقاع الأغنية السريع، وكلماتها القصيرة ومعانيها التي لا ترتبط بزمن محدد، تمثل عناصر أخرى تجعلها حاضرة على الدوام للاستماع وإيصال الرسائل للمتابعين. فموضوعات مثل الهدوء، وعدم الاكتراث بآراء الآخرين، واختيار حياة أكثر بساطة، تحضر على الدوام في محتوى الشباب الأصغر سناً.

كما يستقطب جانب الأغنية الذي يتناول الحكمة والتأمل والزهد والابتعاد عن صخب الحياة جمهوراً معاصراً آخر يبقي الأغنية حية كما لو كانت في زمن صدورها الأول.