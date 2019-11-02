ريم تلحمي أفضل ممثلة في «فلسطين للمسرح»

المصدر: رام الله - رويترز

أسدل الستار على الدورة الثانية من مهرجان فلسطين الوطني للمسرح أول من أمس بإعلان فوز «الملح الأخضر» من إخراج كامل الباشا بجائزة أفضل عرض متكامل. وقالت لجنة التحكيم في مسوغات منح الجائزة إن العرض «توافر فيه الانسجام بين الدراماتورجيا والإخراج ومنهجية التمثيل والحيوية البصرية». وفازت ريم تلحمي بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في المسرحية ذاتها فيما ذهبت جائزة أفضل ممثل إلى سليم دار زيد عن دوره في عرض «كلب الست» من إنتاج مسرح وسينماتك القصبة في رام الله. ومنحت لجنة التحكيم جائزة أفضل إخراج إلى خولة إبراهيم عن عرض «لندن جنين». وأعلنت اللجنة خلال حفل الختام على مسرح قصر رام الله الثقافي، حجب جائزتي أفضل ممثل وممثلة دور ثان وأفضل تأليف موسيقي.