عرض أزياء مبتكر يحمل نبض الشارع في الشندغة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نقلت مراكز تسوق «سيتي سنتر» تجربة التسوق إلى منصات جديدة، من خلال إطلاقها لأول عرض أزياء من نوعه في العالم، الذي يمكن متابعته عبر تطبيق «غوغل ستريت فيو».

ويوفّر العرض المقام على ممشى رقمي للمتسوقين، طريقة مميزة للتعرف إلى مجموعة أزياء خريف/‏شتاء 2019 التي أطلقت أخيراً، ولتشجيعهم على أن يكونوا على طبيعتهم بعيداً عن التكلف.

ويعكس عرض الأزياء الذي صور في كورنيش الشندغة طبيعة مراكز تسوق «سيتي سنتر» التي تركز على المجتمع، من خلال استخدامه لأشخاص عاديين اختيروا من الشارع ليكونوا عارضي الأزياء.

ويظهر هذا الاستخدام لأشخاص حقيقيين ما ستبدو عليه هذه التصاميم في العالم الواقعي، التي اختيرت من مجموعات أزياء متاجر الألبسة في مراكز تسوق «سيتي سنتر» لموسم خريف/‏شتاء 2019.

وقالت مدير تنفيذي أول التسويق، مراكز التسوق لدى ماجد الفطيم العقارية ريما شماس: «متحمسون للمساهمة في الارتقاء بمعايير هذه الصناعة من خلال دمج الأزياء والتكنولوجيا بطرق مبتكرة، مع الاحتفاء في الوقت ذاته بأسلوب أزياء الشارع أو ما يعرف بـ street style».

وأضافت «من خلال اعتمادنا على عارضات أزياء تم اختيارهن من المجتمع المحيط، نجحنا في ابتكار منصة عرض متطورة بعثت روحاً جديدة في شوارع دبي مع أول عرض أزياء من نوعه في العالم على (غوغل ستريت فيو)».

وتابعت «تعتبر (ماجد الفطيم) من الشركات الرائدة في تقديم تجارب أزياء مبتكرة، ومع وصول مجموعات أزياء خريف/‏شتاء 2019 إلى مراكز سيتي سنتر، وجدنا الفرصة لابتكار طريقة جذابة لعرض أحدث التصاميم».

ويستمر عرض الأزياء على «غوغل ستريت فيو»، إذ يقدّم إطلالات منسقة من أحدث التصاميم الرائجة والمتوافرة في مراكز «سيتي سنتر».

ريما شماس:

«العرض يُعد الأول من نوعه في العالم.. واعتمدنا على عارضين من الشارع وأشخاص عاديين».