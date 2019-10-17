«معازف» تفوز بمنحة «نقطة لقاء» للنشر

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون عن فوز مجلة «معازف» الإلكترونية المتخصصة في نقد وتحليل الموسيقى العربية والعالمية، بالدورة الأولى من منحة «نقطة لقاء» للنشر، والتي تصل قيمتها إلى 30 ألف دولار.

وتهدف المنحة التي أطلقتها المؤسسة في أبريل الماضي إلى تقديم دعم جزئي أو كامل لمؤلفات الأفراد، والشركات الناشئة المستقلة صاحبة الخطط طويلة الأمد لنشر الكتب والمطبوعات الفنية.

وفازت «معازف» بالمنحة عن مشروعها الذي يتضمن إطلاق سلسلة من المنشورات المطبوعة، بالتعاون مع استوديو التصميم «شفرة» في بيروت، وستشمل المنشورات مجلة فصلية توزّع في المكتبات والمتاجر والمساحات الفنية في أنحاء المنطقة والعالم.

وسعت «معازف» منذ انطلاقتها في عام 2012، إلى تطوير خطاب نقدي مستقل باللغة العربية، وإنتاج محتوى مدروس وجريء وشامل، إذ تقدم المجلة مراجعات، مقابلات، قوائم، مقالات قصيرة ومطوّلة، ودراسات عن الموسيقى، وتضم أكثر من 50 كاتباً من العالم العربي والعالم.

يُقام معرض «نقطة لقاء» في الفترة من 14 - 16 نوفمبر المقبل، في بيت عبيد الشامسي في ساحة الفنون، وستركز النسخة المقبلة على القصص المصورة والمجلات والملصقات.

يشار إلى أن «نقطة لقاء» معرض سنوي متخصص في الكتب الفنية، يهدف إلى تقديم طيف واسع من المطبوعات، ويشارك فيه فنانون وناشرون إقليميون ودوليون.