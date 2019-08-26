5 إصدارات جديدة لـ «ألف عنوان وعنوان»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

قدّمت مبادرة «ألف عنوان وعنوان»، خمسة عناوين جديدة من الإصدارات التي دعمتها في مرحلتها الثانية، والتي تتضمن إبداعات أدبية في حقول متنوعة، منها في الرواية والقصة والتاريخ والقضايا المجتمعية.

وفتحت المبادرة، من خلال عناوينها الخمسة الجديدة، نافذة على الأدب والمؤلفات التي تروي تاريخ الدولة، وتعالج قضايا عدة. ففي كتاب «زايد مئة عام من المجد» يجمع الإماراتي محمد عمر الهاشمي، مقالات تتغنى بحب الوطن، وتنطلق من رؤية حكيمة تركها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في نفوس أبناء الوطن، لتبقى بمثابة الرسالة المشرقة التي تعبّر عن صورة الوطن للأجيال المقبلة.

بينما يأتي كتاب «أهلاً بكبار المواطنين» لشيماء المزروعي، ترسيخاً للمصطلح الذي اعتمدته السياسة الوطنية لكبار المواطنين، الذي يناقش في مضمونه الأبعاد الإنسانية لهذا المسمى وقيمه الأخلاقية، إلى جانب مناقشة العديد من الموضوعات التي تختص بالمجتمع الإماراتي، وتعزز المعرفة بقضايا المواطنين.

ويلقي كتاب «الجيش الإماراتي في الشعر النبطي» لإبراهيم أحمد ملحم، الضوء على حجم البطولات التي قدمها الجيش الإماراتي، من خلال قصائد للمغفور له الشيخ زايد، إلى جانب إبراز الجماليات التي تتعلق بطرح الشعر لعلاقة التضحيات التي قدمها الجيش الإماراتي ودوره في الدفاع عن قضايا الأمة العربية العادلة، إذ يقدم الكتاب مجموعة متنوّعة من القصائد التي تشيد ببطولات الشهداء وتتغنى بها.

ويؤكد كتاب «كلنا فنانون»، للمؤلفة شمع خان، وترجمة فاطمة شرف الدين، أن كل الأطفال في العالم شغوفين بالفنون والحرف اليدوية، وتطرح الكاتبة قصة ملهمة تقود الصغار إلى الانتظام في مجموعات والقيام بعدد من الأنشطة الفنية التي تهدف إلى تطوير خبراتهم ومهاراتهم وتمكنهم من الإبحار في خيالهم.