«التسامح بين الثقافات» في ضيافة «العويس»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، بعد غد، ندوة فكرية بعنوان «التسامح بين الثقافات» بمقر المؤسسة في دبي.

ويشارك في الندوة الدكتورة رفيعة غباش، والدكتور أحمد برقاوي، والدكتور غانم السامرائي، والكاتب أسامة منير إبراهيم، ويديرها محسن سليمان. وسيسهم المشاركون في الندوة بأوراق عمل وبحوث تصبّ في خانة التسامح، لتعميق القيم الإيجابية والانفتاح على الثقافات والشعوب في المجتمع، وترسيخ مكانة دولة الإمارات عاصمة عالمية للتسامح، من خلال المبادرات والمشروعات الكبرى في هذا الإطار، وتعزيز خطاب التسامح وتقبل الآخر المختلف عنا.

يشار إلى أن مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية نظمت العشرات من الندوات الفكرية داخل الإمارات وخارجها، للإسهام في تطوير الوعي والارتقاء بالمعرفة بمشاركة أسماء لامعة في عالم الثقافة العربية، منها ندوة موسعة عن عميد الأدب العربي الراحل طه حسين، بمناسبة مرور 40 عاماً على رحيله، وندوة الترجمة وتحديات العصر في القاهرة، وملتقى الأمن الثقافي العربي في عمان بالأردن، وغيرها من الندوات ذات التوجه الفكري والنقدي.