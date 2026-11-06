الفن في الإمارات.. رحلة من البدايات الفردية إلى الاقتصاد الإبداعي

ناقشت ندوة ضمن فعاليات المعرض العلاقة بين الفن والاقتصاد، ودور الثقافة في دعم التنمية، مستعرضة تطور الحركة الفنية في دولة الإمارات، من المبادرات الفردية التي أرست بداياتها إلى المؤسسات والبرامج المتخصصة التي تدعم الإنتاج الإبداعي وتوسع آفاقه.

وتناولت الندوة، التي شاركت فيها الباحثة والمؤرخة الفنية، الدكتورة نُهى هلال فران، والفنان والكاتب جاسم ربيع العوضي، سبل تحويل الطاقات الإبداعية إلى قيمة اقتصادية، وأهمية صون ذاكرة الرواد، وتوثيق التجارب التي أسهمت في تشكيل المشهد الفني الإماراتي.

جاءت الندوة بعنوان «الاقتصاد الإبداعي: جدلية الفن والصناعة بين النظرية والتطبيق.. التجربة الإماراتية نموذجاً»، عقب حفل توقيع كتاب فران الذي يحمل العنوان نفسه، وأدارها مؤسس مؤسسة التفكير فنياً للنشر والثقافة والتعليم، الفنان والكاتب سالم الجنيبي.