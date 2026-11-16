مركز دبي للشركات العائلية يناقش الجاهزية للتعاقب القيادي

نظّم مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، أحدث ندوات «سلسلة الحوكمة»، بهدف تعزيز جاهزية الشركات العائلية للتعاقب القيادي، وتطوير قدراتها المؤسسية على مواجهة التحديات والمتغيرات غير المتوقعة، بما يدعم استمرارية أعمالها واستدامة نموها عبر الأجيال.

وركزت الجلسة التي استقطبت 30 مشاركاً، وحملت عنوان: «الجاهزية والتخطيط للتعاقب القيادي: بناء المرونة المؤسسية في الشركات العائلية»، على أهمية الانتقال من إعداد الخطط الرسمية للتعاقب القيادي إلى بناء منظومة مؤسسية متكاملة تضمن جاهزية الشركات العائلية للتعامل مع التحولات القيادية المفاجئة، وتعزز قدرتها على مواصلة أعمالها بكفاءة في مختلف الظروف.

وشهدت الجلسة مشاركة رئيس شركة «روثويل الدولية» والخبير العالمي في التخطيط للتعاقب القيادي، الدكتور ويليام ج. روثويل، وشريك إداري لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي والشريك المؤسس لشركة «روثويل الدولية»، الدكتور ناصر الهاملي، حيث استعرضا أبرز الممارسات العملية في مجالات الحوكمة المؤسسية ونقل المعرفة وإعداد القيادات المستقبلية، ودورها في تعزيز مرونة الشركات العائلية واستمراريتها.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي، خالد الجروان: «تشكل الشركات العائلية ركيزة أساسية في منظومة الأعمال في دبي، وتكتسب جاهزيتها للتعاقب القيادي أهمية محورية في ضمان استمرارية نجاحاتها وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية».

وأضاف: «تلتزم غرف دبي بدعم الشركات العائلية لتطوير منظومات حوكمة فعّالة، وترسيخ ثقافة التخطيط الاستباقي للتعاقب القيادي، وتمكين الأجيال القادمة من تولي المسؤوليات القيادية، بما يعزز مرونتها المؤسسية وقدرتها على مواكبة المتغيرات، ويدعم نموها وتنافسيتها واستدامة أعمالها على المدى الطويل».

وركزت الجلسة على أهمية تعزيز جاهزية الشركات العائلية للتعامل مع التغيرات الطارئة في قيادة الشركات، وتطوير خطط فعالة لتعاقب الأجيال تتجاوز الأطر النظرية، من خلال تسليط الضوء على دور الحوكمة الفعالة ونقل المعرفة وإعداد القيادات المستقبلية في ضمان استمرارية الأعمال.

واستعرضت الندوة رؤى مستمدة من بحث دكتوراه للدكتور ناصر الهاملي، تناول «مجموعة القرق»، وهي شركة عائلية رائدة في دولة الإمارات، تمتلك إرثاً يمتد على مدى 60 عاماً، والتي مثلها الرئيس التنفيذي لمجموعة الصلب في «مجموعة القرق»، عبدالرحمن الشيباني، كما تضمنت محاكاة تفاعلية أتاحت للمشاركين اختبار جاهزية شركاتهم للتعامل مع سيناريوهات عملية وتحديات غير متوقعة مرتبطة بانتقال القيادة، إلى جانب التعرف إلى أدوات عملية لتعزيز استمرارية الأعمال والحد من المخاطر المرتبطة بالتعاقب القيادي.

وتندرج «سلسلة الحوكمة» ضمن إطار الجهود المستمرة التي يبذلها مركز دبي للشركات العائلية لدعم الشركات العائلية، حيث تضم مجموعة من الندوات التثقيفية التي تتناول موضوعات محورية تُعدّ أساسية للتخطيط الفعال للتعاقب القيادي، بما يعزّز الامتثال التنظيمي ونجاح الأعمال على المدى الطويل، كما تتيح السلسلة للمشاركين الاستفادة من تجارب الشركات العائلية الأخرى، وتعزيز أطرهم التنظيمية.