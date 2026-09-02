ندوة الثقافة والعلوم تحتفي بـ «نور الهدى»

وسط جماليات اللوحات، والأجواء الروحانية، احتفت ندوة الثقافة والعلوم في دبي، أول من أمس، بالمولد النبوي الشريف، خلال أمسية بعنوان «نور الهدى»، حضرها حشد من المسؤولين والمثقفين.

استهلت الأمسية بمعرض ضم 32 لوحة خطية، وصوراً من المدينة المنورة تحكي عن المناسبة الجليلة، وتبرز أصالة الموروث، وقوة التمسك والحفاظ على التراث الإسلامي، وعقب المعرض عرض فيلم وثائقي من إعداد الباحث خالد البدور يُسلّط الضوء على تراث المالد كأحد عناصر الموروث الثقافي غير المادي في الإمارات.

ويُعدّ المالد احتفالاً شعبياً جماعياً يقام احتفاءً بالمولد النبوي وفي حفلات الأعراس والمناسبات الاجتماعية.

وتناول الوثائقي الدور الكبير الذي قام به ثلاثة من أهم روّاد هذا الفن الإنشادي، وهم الشيخ عبدالرحمن المنصوري، والشيخ عبدالرحيم المريد، والشيخ أحمد بن حافظ، رحمهم الله.

والمالد جزء من تراث العرفان في الثقافة الإسلامية، ويعتمد على إنشاد لشعر المدائح النبوية الذي يشغل حيزاً واسعاً في الأدب العربي، وبعد الفيلم قدمت جمعية دبي للفنون الشعبية فن المالد، إذ شدت بشكل جماعي بقصائد في حب الرسول، صلى الله عليه وسلم، من بينها قصيدة «يا سيداً حاز السيادة والعلا.. صلوا عليه وسلموا تسليماً، الله زاد محمداً تعظيماً».