بين 377 عملاً من أربع قارات، وتحت شعار «أسرة واحدة.. قصص متعددة»، أطلت الدورة الثامنة من مهرجان الإمارات الدولي للملصق في ندوة الثقافة والعلوم بدبي، التي تتوزع أعمالها على التجريب الطباعي، والتعبير بالخامات، والاستعارة المفاهيمية، والتجريد والكولاج، والتواصل المتجذر ثقافياً، في تنوع يعكس اتساع المشهد المعاصر لتصميم الملصق.

ويضم المعرض - الذي افتتحه رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، محمد أحمد المر - أعمالاً لأسماء رموز في تصميم الملصق، وتُعرض أعمالهم في الإمارات والمنطقة للمرة الأولى، بينما تشكل مشاركة الطلبة 33% من إجمالي المشاركات هذا العام، ما يعكس الدور التعليمي للمهرجان إلى جانب دوره كمنصة عرض، وهو دور تعززه المشاركة الفاعلة للجامعات المحلية، وفي مقدمتها الجامعة الأميركية في الإمارات.

وقال محمد المر إن «عام الأسرة التزام وطني، والمهرجان يترجم هذا الالتزام إلى حوار بصري عالمي. فمن خلال الملصق، هذه الوسيلة التي تتجاوز اللغات والحدود، نحتفي بما يجمع الإنسانية، ونصون تنوع قصصها»، مضيفاً: «في عام الأسرة، تُذكّرنا هذه الدورة بأن الاختلاف لا يفرّقنا، بل يمكن أن يشكل أساساً لحوار أكثر ثراء وتفاهماً». ولفت إلى أن حجم المشاركة وصرامة التحكيم يجسدان مكانة المهرجان في المشهد الدولي لتصميم الملصق.

من جانبه، قال أمين الدورة الثامنة مدير مهرجان الإمارات الدولي للملصق عميد كلية التصميم بالجامعة الأميركية في الإمارات، الدكتور عرفات النعيم، إن جودة الأعمال الـ377 المختارة، وليس حجم المشاركات فحسب، هي ما يميز هذه الدورة، موضحاً أن اللجنة راجعت 1937 عملاً من 55 دولة، وما يميز هذا المعرض هو مستوى ما اجتاز تلك المرحلة. فالأعمال المختارة ليست توضيحات لموضوع، بل أعمال تصميمية مكتملة يتوازن فيها المفهوم والشكل والخامة بدقة. كل عمل منها يستحق مكانه على الجدار.

وقال إن «الأعمال تتجاوز الطريق السهل لتصوير الأسرة عبر الرموز المألوفة، فالحرف يغدو صورة، والملمس يستدعي الذاكرة، والتجريد يقيم علاقات دون تصوير أشخاص، والكولاج يعيد تركيب الشذرات في معانٍ جديدة، وقوة هذه الدورة تكمن في وعي كل مصمم بوسائله، وفي قلة الهدر فيها».

وأكد أن اللجنة الدولية حرصت على التحكيم عبر سياقات ثقافية متعددة لا من خلال عدسة واحدة، لتكون «النتيجة معرض صارم في معياره، متعدد الأصوات بصدق».

من ناحيته، قال رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم، بلال البدور، إن الندوة تعتز بالحضور الدولي للمهرجان ودوره في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً للحوار والإبداع، مضيفاً: «اتساع المشاركة الدولية وتنوع الشراكات يعكسان دور المهرجان في ربط المجتمعات التصميمية، وخلق فرص للتفاعل بين الثقافات بلغة بصرية تتجاوز الحدود الجغرافية واللغوية».

لجنة تحكيم

تضم لجنة تحكيم الدورة الثامنة من مهرجان الإمارات الدولي للملصق كلاً من: إفريبيديس زانتيديس (قبرص)، وبيتر بانكوف (بيلاروسيا - التشيك)، ونجاة مكي (الإمارات)، وأغنييشكا زيميشتشفسكا (بولندا)، وهاجيمي تسوشيما (اليابان)، وتشانغ كيم (كوريا الجنوبية - الولايات المتحدة)، وكيزو ماتسوي (اليابان)، ولي تشانغ (الولايات المتحدة)، وتياغو لاكاز (البرازيل)، ورادوسلافا بور (بلغاريا - التشيك)، وتشانغ فانغ بانغ (تايوان)، وغو-ريونغ كانغ (كوريا الجنوبية)، وريناتو تاغلي (سويسرا)، ومحمد زكريا سلطان (مصر)، وليا فيلاهور كيارافيغليو (إسبانيا)، وويليام هارالد -وونغ (ماليزيا)، ويعكس تشكيلها، بما تضمه من فنانين إماراتيين رواد وأعضاء في التحالف الدولي للتصميم الغرافيكي وحائزي جوائز ملصقات وأساتذة أكاديميين، طموح المهرجان إلى التحكيم عبر سياقات ثقافية متعددة لا وفق تقليد تصميمي واحد.

محمد المر:

. في عام الأسرة تُذكّرنا هذه الدورة من «المهرجان» بأن الاختلاف لا يفرّقنا، بل يمكن أن يشكل أساساً لحوار أكثر ثراء وتفاهماً.

. 377 عملاً تشارك في «المهرجان».