كتّاب: أدب الخيال العلمي يفتح آفاقاً لليافعين

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

في جلسة حوارية حملت عنوان «بين الواقع والخيال»، ناقش مهرجان الشارقة القرائي للطفل، الذي تختتم فعالياته السبت المقبل في مركز إكسبو الشارقة، كتابة الخيال العلمي والفانتازيا الموجهة لفئة اليافعين. وشارك في الجلسة كل من الكاتبة المصرية أميمة عزالدين، والأكاديمية السعودية الدكتورة نوال بنت محمد بن صالح المنيف، والمؤلف الهندي سيدهارتا سارما، وأدار الجلسة الشاعر الأردني محمد أبوعرب.

وقال سارما: «عندما نكتب للأطفال واليافعين في مجال الخيال العلمي لابد أن نكتب لهم بطريقة تحترم عقولهم وألا يكون في النص الكثير من المبالغات غير المنطقية، فالأطفال كالكبار، ولا فرق بينهما غير الخبرة التي تميز الكبار».

بينما قالت المنيف: «إذا رجعنا إلى تاريخ كتابة الخيال والفانتازيا نجد أن الكاتب، وفي مختلف الحقب الزمنية، كان يسبق عالمه بأزمان». وقالت أميمة عزالدين إن «أدب الخيال العلمي والفانتازيا مهم لليافعين وأجيال المستقبل، إذ يشجعهم على الدخول إلى عالم الابتكار والاختراعات».