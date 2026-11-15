رحلة مع جغرافيا الذاكرة.. بعيون 3 مبدعين

أكد كتّاب أن الأماكن التي عاشوا فيها تظل حاضرة في ذاكرتهم وأعمالهم الأدبية، حتى بعد تغير معالمها، وأن الحكايات تحتفظ بصور المدن والأحياء وتفاصيل الحياة التي شهدتها، فيما يمكن للقراءة أن تولّد شعوراً بالحنين إلى أماكن لم يزرها الكاتب، وأن يفتح الخيال أمامه عوالم وأمكنة جديدة يبني فيها شخصياته وأحداثه.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان «جغرافيا الذاكرة: كتابة الأماكن التي صنعتنا»، ضمن فعاليات الدورة الـ45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب التي تختتم اليوم، والتي شارك فيها الكاتب الإماراتي ناصر الظاهري، والروائي العراقي ضياء جبيلي، والكاتبة النيجيرية - الأميركية ننيدي أوكورافور، وأدارتها تمريز إنعام.

واستعاد ناصر الظاهري ذكريات طفولته في مدينة العين، قائلاً: «أنا من مدينة خضراء، بيوتها من الطين، وهناك أفلاج جارية، وثمة بساتين نخيل ومانجا وليمون وكل الفواكه»، واصفاً إياها بأنها واحة تتشكل بين الجبل والنخيل والصحراء. وتذكر جدته التي كانت، كما قال: «تعطر المساء بحكايات»، وتقص عليهم قصصاً من الخيال «لكن لها رائحة المكان».

وروى الظاهري خلال الجلسة حكاية شجرة سدر كبيرة كانت ملتقى لأهل الحي، يستظل بها المارة والقوافل القادمة من عُمان، وتقام تحتها الأعراس ودروس القرآن ومناسبات اجتماعية مختلفة، قبل أن تتغير حياة المدينة، موضحاً: «فجأة تغيرت المدينة، وبدأ الجيران ينتقلون من تلك الحارة بيتاً بيتاً»، مضيفاً: «بعدها بسنوات قليلة شرعت هذه الشجرة في الموت».

من جانبه، تناول ضياء جبيلي حضور المكان في الكتابة الروائية العراقية، لاسيما لدى كتاب مدينته البصرة، مشيراً إلى أنهم كثيراً ما اتُّهموا بالتركيز على المكان على حساب العناصر الأخرى في السرد. وقال إنه تأثر بهذا التوجه في مرحلة مبكرة من تجربته الأدبية، قبل أن يعيد النظر في علاقته بالمكان.

بينما سلطت ننيدي أوكورافور الضوء على ارتباط أعمالها في الخيال العلمي والفانتازيا بالذاكرة والمكان، إذ تستمد كثيراً من كتاباتها من تجارب الماضي، كما أن الماضي والحاضر والمستقبل تتداخل في تصورها للأحداث.

ناصر الظاهري:

. أنا من مدينة خضراء، بيوتها من الطين، وهناك أفلاج جارية، وثمة بساتين نخيل ومانجا وليمون وكل الفواكه.