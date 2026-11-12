لماذا نشعر عندما نكون بمفردنا أحيانا أننا لسنا وحدنا ؟

وفقاً لدراسة تناولها موقع "ساينس ألرت" ونُشرت في دورية "كونشسنس أند كوغنيشن" (Consciousness and Cognition)، حدد العلماء صلة واضحة بين وجود أصدقاء خياليين في مرحلة الطفولة، وبين ميل البالغين للشعور بوجود كيان غير مرئي يحيط بهم رغم كونهم بمفردهم تماماً.

وأجرى باحثون من جامعة إزمير للاقتصاد دراسة شملت 185 شخصاً بالغاً لا يعانون من أي حالات نفسية. وقد أفاد 45 منهم بأنهم كانوا يمتلكون أصدقاء خياليين في طفولتهم. وعند تقييمهم باستخدام مقياس يقيس مدى تكرار شعورهم بوجود كيان غير مرئي بالقرب منهم خلال الشهر السابق، سجلت المجموعة التي كان لديها أصدقاء خياليون درجات أعلى بشكل ملحوظ مقارنة بالمجموعة الأخرى (25.51 مقابل 20.07).

لكن هل يطارد هؤلاء الأصدقاء الخياليون أصحابهم في مرحلة البلوغ، على غرار شخصية "دروب ديد فريد" (Drop Dead Fred) في الواقع؟ ليس تماماً؛ فالأمر يتعلق بسمة غريبة في الدماغ. إذ يتذكر ثلثا المشاركين أن أصدقاءهم الخياليين في الطفولة كانوا يتواجدون على مسافة قريبة جداً منهم (حوالي 70 سنتيمتراً)، سواء أمامهم مباشرة أو إلى جانبهم.

ويُطلق علماء الأعصاب على هذه المنطقة اسم "المساحة المحيطة بالجسم" (peripersonal space)، وهو مصطلح علمي يشير إلى الحيز المباشر المحيط بأجسادنا، حيث نتفاعل عادةً مع الآخرين. ويفترض الباحثون أن الأصدقاء الخياليين في الطفولة يعملون فعلياً على تخصيص حيز اجتماعي دائم داخل مركز المعالجة المكانية في الدماغ. وقد لا يزورك ذلك الصديق الخيالي مجدداً، لكنه ترك أثراً دائماً في ذلك الحيز، وهو ما لا يزال البعض يشعرون به.

ومع ذلك، تضمنت الدراسة بعض الثغرات التي أشار إليها الباحثون أنفسهم، مثل اعتمادها على ذاكرة البالغين لاسترجاع تفاصيل من طفولتهم، بالإضافة إلى احتمالية أن معرفة المشاركين بهدف الدراسة مسبقاً قد تكون أثرت على النتائج بطريقة أو بأخرى.

ومع ذلك، قد تساعد هذه النتائج الأشخاص الذين كان لديهم أصدقاء خياليون في طفولتهم على فهم سبب شعورهم المستمر بوجود كيان ما يحيط بهم، في نفس المكان الذي كان يتواجد فيه صديقهم الخيالي القديم.