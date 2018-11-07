أحمد مراد: «رحلة الحكي» تبدأ بـ10 أسطر

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أكد الروائي المصري أحمد مراد ضرورة وضع خارطة سردية يتخذها الكاتب الشاب من التعمق بالشخصيات وتطور الفكرة والحدث والمعايشة لشخوص الحكي التي تخضع للتنظيم المستمر.

وسلط مراد خلال ورشة للكتابة الإبداعية استضافها «ملتقى الكتاب» ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب بحضور عدد من محبي فن الرواية وزوار المعرض، الضوء على التقنيات والأساليب الإبداعية التي يتبعها الكاتب في بناء نصه الأدبي.

وأشار إلى أن الروائي الشاب يكتب 10 أسطر فقط في البداية تحكي الرواية كلها بشكل مختصر، يسلط الضوء فيها على حركة الشخصيات والأحداث والأزمات وصولاً إلى الخاتمة التي تأتي بعد قراءة المتخيل، والاشتباك والصراع والمحفز للكثير من الوحدات النصية والقطع السردية التي يجمعها الكاتب الشاب في رحلة القص، مروراً بالذروة والإحساس الفني والتعبيري.