عرض الفيلم الوثائقي "مجرد لهجة أخرى" في اليوم العالمي للتلعثم

المصدر: متابعة: الإمارات اليوم

عرض الفيلم الوثائقي "مجرد لهجة أخرى" للمخرجتين خديجة قدسي وسامية علي، في سينما فوكس في ياس مول في العاصمة ابوظبي، اليوم بالتزامن مع اليوم العالمي للتلعثم.

ومبادرة التلعثم في الإمارات مبادرة اجتماعية مقرها أبوظبي، تهدف إلى دعم المتلعثمين وتوعية المجتمع حول التحديات التي يواجهونها، كما ستستضيف المبادرة فعالية التوعية ضد التلعثم يوم السبت 20 أكتوبر في ستاد مدينة زايد الرياضية بأبوظبي.

يذكر أن فيلم مجرد لهجة أخرى شارك في مهرجان كان السينمائي ومهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد، وتدور أحداثه حول شابة إماراتية قامت بتحويل التلعثم من مشكلة لديها الى حافز إيجابي لمساعدة الآخرين الذين يعانون من التعلثم في الإمارات العربية المتحدة، وهو من توزيع شركة ماد سولوشينز.

ويهدف الوثائقي إلى زيادة الوعي بمشكلة التلعثم والتخلص من الوصمة التي ظلت مرتبطة بمن يعانون منه لفترة طويلة. كما يتتبع الفيلم رحلة فرح القيسية في دعم مجتمع المتلعثمين من خلال مبادرتها غير الربحية للتعلثم في الإمارات بالإضافة إلى أنه يستعرض تجارب أشخاص آخرين يعانون من التلعثم والمشكلات التي يواجهونها كل يوم في حياتهم.

وفازت فرح القيسية مؤخراً بجائزة أبوظبي 2018 عن دورها في التوعية باضطراب التلعثم من خلال مبادرة التلعثم في الإمارات التي أسستها فرح.