نظمت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) جلسة حوارية بعنوان «التعايش في الإمارات: من الاتحاد إلى المجتمع»، سلطت خلالها الضوء على قيم التسامح والتعايش التي قامت عليها دولة الإمارات، ودور الاتحاد في ترسيخها وتعزيز الهوية الوطنية الجامعة، وجاءت الجلسة في إطار احتفاء الهيئة باليوم الدولي للتسامح، وجهودها الرامية إلى تفعيل دور المتاحف بوصفها منصات للحوار ونشر المعرفة بتاريخ الدولة، وتعزيز التلاحم المجتمعي.

واستضافت الجلسة، التي عُقدت على مسرح متحف الاتحاد، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، الدكتور علي راشد النعيمي، بينما تولى إدارة الحوار الإعلامي حامد بن كَرَم، وتناول الحوار رؤية الآباء المؤسسين في بناء دولة تقوم على الوحدة والتسامح والاحترام المتبادل، وكيف انتقلت قيم الاتحاد من لحظة التأسيس إلى واقع مجتمعي يعيشه أبناء الإمارات والمقيمون على أرضها، إلى جانب دور المؤسسات والتعليم والمسؤولية المجتمعية في تعزيز التلاحم والانتماء الوطني، وأهمية الحوار في ترسيخ ثقافة التعايش وتقبّل الاختلاف.

وأكد الدكتور علي راشد النعيمي، خلال الجلسة، أن التسامح والتعايش جزء أصيل من تكوين شعب الإمارات، وليس شعاراً صُنع لأغراض تسويقية، أو لتحقيق أهداف استراتيجية، بل هما انعكاس لهوية أبناء هذا الوطن وطبيعتهم التي نشأوا عليها. وشهدت الجلسة حضور نخبة من المسؤولين والأكاديميين وطلبة الجامعات والمهتمين.

وقال مدير متحف الاتحاد، عبدالله الفلاسي: «يحتضن متحف الاتحاد ذاكرة تأسيس الدولة، ففي هذا الموقع وُقّعت وثيقة الاتحاد ورُفع علم الإمارات للمرة الأولى، ومن هنا تكتسب هذه الجلسة أهميتها الخاصة، إذ يلتقي الحديث عن التسامح والتعايش بالمكان الذي شهد ولادة هذه القيم في مسيرتنا الوطنية، ونحرص على أن يبقى المتحف مساحة حية للحوار والتعلم، وليس مكاناً لحفظ التاريخ وعرض المقتنيات التي تهم مجتمعنا اليوم فحسب».

وأضاف: «يأتي احتفاؤنا باليوم الدولي للتسامح في متحف الاتحاد ضمن برامج الشهر الوطني، وتمهيداً لعيد الاتحاد الـ55، لنؤكد أن قيم الاتحاد ليست ذكرى نستعيدها، بل ممارسة يومية تعزز الوعي بالهوية الوطنية، وترسخ قيم التسامح والتعايش والانتماء».

علي راشد النعيمي:

. التسامح والتعايش جزء أصيل من تكوين شعب الإمارات، وليس شعاراً صُنع لأغراض تسويقية، أو لتحقيق أهداف استراتيجية.

عبدالله الفلاسي:

. نحرص على أن يبقى «المتحف» مساحة حية للحوار والتعلم، وليس مكاناً لحفظ التاريخ وعرض المقتنيات فحسب.