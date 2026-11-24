إعداد: قسم الثقافة والمنوعات

عاد نجما الكوميديا الأميركية، بن ستيلر وروبرت دي نيرو، إلى أجواء سلسلة «قابل الوالدين - Meet the Parents»، بمشاركة المغنية والممثلة أريانا غراندي، خلال العرض الأول في المملكة المتحدة لفيلم «فوكر إن لو» الذي استضافته دار عرض «أوديون لوكس» في ساحة ليستر بالعاصمة لندن، وسط حضور أبطاله وعدد من المشاركين في العمل.

ويأتي العرض ضمن الجولة الترويجية للفيلم الجديد، الذي يشكل الجزء الرابع من سلسلة «فوكرز» الكوميدية، بعد نحو 26 عاماً على انطلاقها بفيلم «قابل الوالدين» عام 2000، ويقدم العمل مواجهة كوميدية بين ستيلر وغراندي، في حكاية تعيد توزيع الأدوار داخل العائلة، إذ يجد غريغ فوكر نفسه هذه المرة في موقع الأب القلق على مستقبل ابنه، وهو الدور الذي جسّده دي نيرو في علاقته به في الفيلم الأول.

وتدور أحداث الفيلم حول هنري، ابن غريغ وبام فوكر، الذي يقرر الزواج بحبيبته أوليفيا، التي تؤدي دورها غراندي، لتبدأ سلسلة من المواقف العائلية المتوترة، بعدما يبدي غريغ شكوكه بشأن اختيار ابنه، ويجد نفسه في مواجهة مع خطيبته المستقبلية، بينما يحظى الأخير بقبول جده جاك بيرنز، الذي يجسده دي نيرو.

ويعيد الفيلم عدداً من نجوم الأجزاء السابقة، من بينهم أوين ويلسون وتيري بولو وبلايث دانر، فيما تنضم إلى طاقمه أسماء جديدة، بينها سكايلر جيسوندو وبيني فيلدشتاين وإدواردو فرانكو، ويتولى جون هامبورغ كتابة العمل وإخراجه، بعدما شارك في كتابة الأفلام الثلاثة السابقة من السلسلة، التي حققت حضوراً جماهيرياً واسعاً في أفلام الكوميديا العائلية.

ومن المقرر طرح «فوكر إن لو» في أميركا غداً، على أن يبدأ عرضه في الإمارات بعد غد.