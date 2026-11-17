أثار إعلان استوديوهات «أمازون إم جي إم» اختيار الممثل البريطاني روبرت باتينسون لتجسيد شخصية العميل السري الشهير «جيمس بوند»، بإخراج دينيس فيلنوف، موجة واسعة من الجدل والانتقادات بين النقاد وخبراء صناعة السينما، الذين حذروا من أن هذا الاختيار قد يطمس الهوية الكلاسيكية للسلسلة ويمنحها طابعاً «قاتماً وكئيباً».

ووصف خبير العلامات التجارية، إريك شيفر، في تصريحات لشبكة «فوكس نيوز»، اختيار نجم سلسلة «توايلايت» بأنه «صفعة على وجه شخصية العميل 007»، محذراً من عزوف الجماهير عن متابعة نسخة «مملة» تفتقر إلى الصلابة والجاذبية المعتادة، في حين اعتبر الناقد ريموند أرويو أن باتينسون لا يمتلك القوة البدنية أو اللمسة الساحرة التي ميّزت نجوماً سابقين مثل بيرس بروسنان وروجر مور، مرجحاً أن الممثل هنري كافيل كان الخيار الأنسب للدور.

وفي المقابل، رأت خبيرة الاتصالات أدريان يوث أن اختيار باتينسون يمثل «مجازفة» قد تُضعف العلامة التجارية للسلسلة، لكنها أشارت إلى أن أمامه فرصة لإسكات المنتقدين على الشاشة، تماماً كما فعل النجم السابق دانيال كريغ الذي واجه هجوماً لاذعاً عند اختياره قبل أن ينجح في كسب الجمهور بفيلم «كازينو رويال».