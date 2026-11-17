تستعد دار «أوغوت» للمزادات في فرنسا لطرح نسخة أصلية وموسعة من سيناريو فيلم «حدث ذات مرة في الغرب - C›era una volta il West»، للمخرج الإيطالي سيرجيو ليوني، بقيمة تقديرية تراوح بين 20 ألفاً و30 ألف يورو، في مزاد يسلط الضوء على وثيقة سينمائية نادرة تكشف جانباً من مراحل إعداد أحد أبرز أفلام الغرب الأميركي في تاريخ السينما.

وتتألف النسخة المعروضة من 420 صفحة مكتوبة باللغة الإيطالية، وهي نسخة مطبوعة على الآلة الكاتبة، شارك في تأليفها سيرجيو ليوني والكاتب سيرجيو دوناتي. ولا تقتصر أهميتها على ارتباطها بالفيلم، إذ تتضمن مشاهد إضافية لم تظهر في النسخة النهائية التي عُرضت على الشاشة، ما يمنحها قيمة خاصة لدى المهتمين بتاريخ العمل وتطور بنائه الدرامي، فضلاً عن هواة جمع المقتنيات السينمائية.

وتحمل النسخة إهداء إلى مالكها الحالي، المؤلف الموسيقي والمخرج الفرنسي آلان سيمون الذي آلت إليه هذه الوثيقة. ويضيف الإهداء بُعداً شخصياً إلى المخطوط، إلى جانب قيمته التاريخية والفنية بوصفه جزءاً من المادة الأصلية التي رافقت صناعة الفيلم.

ويعد «حدث ذات مرة في الغرب» الذي أخرجه ليوني، من أبرز أفلام الغرب الأميركي، وقد رسخ مكانته بفضل أسلوبه البصري المميز ومعالجته الملحمية للصراع في الغرب الأميركي، فضلاً عن موسيقاه التصويرية الشهيرة التي وضعها إنيو موريكوني. ويقدم الفيلم عالماً تتقاطع فيه المصالح والطموحات والعنف، على خلفية التحولات التي شهدتها مناطق الغرب الأميركي مع توسع السكك الحديدية.

وعُرض السيناريو أمام وسائل الإعلام في مقر دار «أوغوت» بمدينة نويي القريبة من باريس، تمهيداً لطرحه في المزاد. وتأتي هذه الخطوة ضمن سوق المقتنيات السينمائية التي تستقطب اهتمام جامعي الوثائق الأصلية، لما تحمله من شواهد مادية على مراحل إنتاج الأعمال التي تركت أثراً في تاريخ الفن السابع.