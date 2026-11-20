شهدت لوس أنجلوس العرض الأول لفيلم «ويكر - Wicker»، بحضور بطليه أوليفيا كولمان وألكسندر سكارسغارد، إلى جانب إليزابيث ديبيكي، ويقدم الفيلم تجربة سينمائية تمزج الفانتازيا بالرومانسية والكوميديا السوداء، عبر قصة تتحدى التصورات التقليدية عن الزواج والجمال وما يجعل الإنسان جديراً بالحب.

تدور الأحداث في قرية ساحلية أوروبية مُتخيَّلة، تعيش فيها امرأة تعمل في صيد الأسماك، تؤدي دورها كولمان، على هامش مجتمع يسخر منها، وينظر إليها باعتبارها شخصية غير مرغوب فيها، وبعد أن تضيق ذرعاً بنظرات جيرانها وأحكامهم، تلجأ إلى صانع سلال محلي، يؤدي دوره بيتر دينكلاغ، وتطلب منه أن ينسج لها زوجاً من القش.

لكن الرجل الذي يصنعه لها، ويجسده سكارسغارد، يتجاوز توقعاتها، إذ يتمتع بحضور وشخصية طيبة، وسرعان ما يثير ظهوره الفضول والاضطراب في القرية، ويضع الأعراف التي تحكم سكانها أمام اختبار غير متوقع.

ومن هذه الفكرة الغريبة، يبني الفيلم مفارقته الأساسية: الرجل الذي لا ينتمي إلى العالم البشري التقليدي يبدو أكثر إنسانية من كثيرين يعيشون داخله، وهنا تتحول الحكاية من قصة حب غير مألوفة إلى تأمل ساخر في الأحكام المسبقة، والخوف من الاختلاف، والقيود التي يفرضها المجتمع على خيارات الفرد.

ويمثل الدور تحدياً تمثيلياً خاصاً لسكارسغارد الذي يجسد شخصية زوج مصنوع من مادة منسوجة، ما تطلب منه التعامل مع زي معقد يؤثر في الحركة والتعبير الجسدي، وقد صُمم الزي بالتعاون مع ورشة «ويتا» النيوزيلندية، المعروفة بأعمال المؤثرات والمكياج والأزياء السينمائية.

وأكد سكارسغارد أن الزي صُنع عملياً، ولم يعتمد على الصور المنشأة بالحاسوب، واصفاً العمل عليه بأنه إنجاز استثنائي، وأشار إلى أن ارتداءه ساعده على اكتشاف الشخصية، بعدما أصبح قادراً على الإحساس بوزنها وطبيعة حركتها، وهو ما فرض عليه المبالغة في بعض الإيماءات حتى تصل مشاعر الشخصية إلى المشاهد.

أما كولمان، الحائزة جائزة الأوسكار عن فيلم «المفضلة»، فوصفت سيناريو «ويكر» بأنه من بين أفضل ثلاثة نصوص قرأتها، في إشارة إلى خصوصية الحكاية التي تجمع الغرابة بخفة الظل، وتتيح لها تقديم شخصية لا تستسلم بسهولة لنظرة المجتمع إليها.

وبين أداء كولمان الذي يجمع الحدة والهشاشة، وتحول سكارسغارد الجسدي إلى رجل منسوج، يراهن «ويكر» - وهو من إخراج أليكس هيوستن فيشر وإليانور ويلسون - على أصالة فكرته وقدرته على تقديم موضوعات اجتماعية جادة داخل حكاية مسلية. إنه فيلم يستخدم الخيال لا للهروب من الواقع فحسب، بل لإعادة النظر في معاييره، والتساؤل عما إذا كانت الإنسانية مرتبطة بالشكل الذي نولد به، أم بما نمنحه للآخرين من لطف.