أبدى النجم الأميركي براد بيت رغبته في المشاركة بسلسلة أفلام "جيمس بوند"، والقيام بدور الشرير في العمل المقبل.

وقال بيت إنه يرغب في أن يكون أحد أعداء العميل 007، مشيداً باختيار روبرت باتينسون لتولي البطولة. ووجه بيت دعوة إلى المخرج دينيس فيلنوف للتواصل معه بشأن الدور.

يأتي حديث براد بيت بعد اختيار روبرت باتينسون، البالغ من العمر 40 عاماً، لتجسيد شخصية جيمس بوند، في مرحلة جديدة من السلسلة عقب انتهاء مشاركة دانيال كريغ، الذي قدم الشخصية في خمسة أفلام.

ويتولى المخرج دينيس فيلنوف، إخراج العمل المقبل، فيما يكتب السيناريو ستيفن نايت، المعروف بأعماله الدرامية، ويتولى إيمي باسكال وديفيد هيمان الإنتاج.

وأعرب باتينسون عن اعتزازه بالحصول على فرصة تقديم الشخصية، واصفاً إياها بأنها من أكثر الأدوار شهرة في تاريخ السينما، ومعتبراً توليها محطة مهمة في مسيرته الفنية.