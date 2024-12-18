"من المسافة صفر"... فيلم فلسطسني يُنافس على الأوسكار

اختير الفيلم الفلسطيني الطويل "من المسافة صفر" ضمن القائمة الطويلة للمنافسة على جائزة أوسكار كأفضل فيلم دولي بالدورة السابعة والتسعين للجوائز المرموقة عالميا.

ويتكون الفيلم، وهو مشروع أشرف عليه المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي ورشحته وزارة الثقافة الفلسطينية للجائزة، من مجموعة تضم 22 فيلما قصيرا من صنع مخرجين ومخرجات من غزة وثقوا الأحداث داخل القطاع بعد بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023.

وشارك الفيلم في سلسلة من المهرجانات السينمائية في الأردن ومصر وتونس والجزائر والسويد ورومانيا وإيطاليا وبريطانيا خلال 2024 كما نال عدة جوائز.

وكتب المنتج والمخرج الفلسطيني وسام موسى صانع فيلم (فرح ومريم) ضمن مجموعة (من المسافة صفر) على حسابه الشخصي في فيس بوك: "فلسطين ضمن الخمسة عشر فيلما المرشحة للأوسكار. هنيئا لكل من شارك وعمل وأخلص من أجل (من المسافة صفر)، نحن نفخر بالأب الروحي رشيد".

وضمت القائمة الطويلة للمسابقة 15 فيلما من أصل 85 فيلما رشحتها دولها للمنافسة على الجائزة التي تخصصها أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة الأميركية للأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة.

وجاءت باقي أفلام القائمة من البرازيل وكندا والدنمارك والتشيك وفرنسا وألمانيا وأيسلندا وأيرلندا وإيطاليا ولاتفيا والنرويج والسنغال وتايلاند وبريطانيا.

ومن المنتظر إعلان القائمة المختصرة للمسابقة في 17 يناير 2025 بينما سيقام حفل إعلان وتوزيع الجوائز في الثاني من مارس بمسرح دولبي في لوس أنجلوس.