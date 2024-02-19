مخرج «نافالني» ممتن للرسالة الأخيرة لـ «بطل الديمقراطية»

أعرب دانيال روهر، مخرج الفيلم الوثائقي الحاصل على جائزة «أوسكار» عن أليكسي نافالني، عن امتنانه لزعيم المعارضة الروسية الراحل لرسالته الأخيرة إلى العالم من أجل «حماية الديمقراطية وتثبيتها».

وذكرت وكالة أنباء «بي إيه ميديا» البريطانية أن روهر، مخرج فيلم «نافالني»، أصبح مقرباً من شخصيته وعائلته عندما أجرى مقابلة مع بطل الديمقراطية قبل إدخاله السجن في يناير 2021.

وقال مخرج الأفلام الوثائقية الكندي لوكالة «بي إيه» إنه «مسرور وغير متفاجئ» من أن زوجة نافالني يوليا نافالنايا خاطبت زعماء العالم في ألمانيا، بعد ساعات فقط من إعلان وفاة زوجها الجمعة الماضية.

وفي معرض حديثه عن سؤال نافالني في لحظة لا تُنسى في الفيلم الوثائقي عن رسالته إلى الشعب الروسي إذا تم سجنه أو قتله، قال روهر إنه «كان من غير المريح» سؤال صديق عن ذلك.

وأضاف نافالني في الفيلم الذي أنتج عام 2022: «إذا قرروا قتلي، فهذا يعني أننا أقوياء بشكل لا يُصدق.. نحن بحاجة إلى الاستفادة من هذه القوة لعدم الاستسلام».