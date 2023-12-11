ساندرا هولر تفوز بجائزة الفيلم الأوروبي

فازت الممثلة الألمانية ساندرا هولر، بجائزة الفيلم الأوروبي، عن دورها في فيلم «أناتومي أوف إيه فول»، وفقاً لما أعلنته أكاديمية السينما الأوروبية خلال حفل أقيم الليلة قبل الماضية في برلين.

وفي وقت سابق، منحت أكاديمية السينما الأوروبية، المخرجة الفرنسية، جوستين ترييه، جائزة أفضل مخرجة عن فيلم «أناتومي أوف إيه فول»، وهو فيلم درامي تدور أحداثه داخل قاعة محكمة حول كاتبة - تلعب دورها هولر - تحاول إثبات براءتها بعد وفاة زوجها.

وطالبت هولر في كلمتها لتسلم الجائزة، بالوقوف دقيقة صمت من أجل السلام في العالم. وساد الصمت القاعة. وسبق للممثلة التي ولدت في تورينجيا، الفوز بالجائزة في الماضي، عن دورها في الفيلم الكوميدي «توني إردمان»، ويقول النقاد، إنها قد تفوز بجائزة سينمائية أميركية كبرى.

ونشرت مجلة «ذا هوليوود ريبورتر» المتخصصة، خبراً عنها في وقت سابق من هذا العام، بعنوان «ساندرا هولر.. ممثلة العام».