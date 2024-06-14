شيرين رضا تعتزل الفن وتتراجع: إختبار لردة فعل الجمهور

ضجة إعلامية جديدة، تفجرها مجددا الفنانة المصرية شيرين رضا في الوسط الفني والإعلامي المصري، وذلك، بعد إعلانها قرار اعتزالها الفن، والانسحاب من الساحة في وقت اعتبره كثيرون غير مناسب للنجمة، قبل أن يتضح عدم صحة الخبر وزيف هذا الإعلان الذي أصدرته النجمة شيرين رضا على حسابها على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى اعتزالها المجال الفني بشكل نهائي دون أي توضيح للتفاصيل.

لم تدم هذه الضجة طويلا، إذ سرعان ما تبين لاحقا أن الخبر لم يكن إلا مجرد خدعة، فبعد مرور ساعات على انتشاره، قامت شيرين رضا بنشر تغريدة جديدة تنفي فيها قرار الاعتزال، موضحة أن البيان كان مجرد مزحة أرادت من خلالها اختبار ردة فعل الجمهور تجاه فكرة اعتزالها، وأنه يعود إلى حملة إعلانية تقدمها الفنانة مع النجم ماجد الكدواني لإحدى شركات الاتصالات، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنها لم تكن تتوقع أن يأخذ الجمهور الأمر على محمل الجد بهذه السرعة، وأنها ما زالت ملتزمة بمسيرتها الفنية وحريصة على مواصلة طرح أعمال جديدة تتمنى أن تنال اهتمام ومتابعة جمهورها.

أوضحت شيرين رضا في تصريحات صحافية أنها أرادت فقط إختبار مدى تأثير خبر اعتزالها على الجمهور وعلى زملائها في الوسط الفني. وأنها لم تتوقع أبدا أن يكون التفاعل بهذه القوة والسرعة. معبرة عن امتنانها لكل الدعم والحب الذي أظهره الناس لها، وعهدها بمواصلة العمل الجاد لتقديم الأفضل على الدوام.

أثار هذا الإعلان الزائف موجة من الامتعاض والغضب لدى جمهور النجمة، وصل إلى حدود التشكيك في مصداقية المعلومات التي قد تنشرها شيرين على حسابها في المستقبل.

وسرعان ما تمكنت النجمة المصرية شيرين رضا التي بدأت مسيرتها الفنية في التسعينيات، من فرض موهبتها كواحدة من أبرز نجمات السينما والتلفزيون المصري. وذلك، بعد أن قدمت خلال مشوارها الفني الذي لا يعد طويلا مقارنة بغيرها، العديد من الأدوار التي نالت إعجاب الجمهور والنقاد على حد سواء، وتميزت بقدرتها على تجسيد عدد من الأدوار والشخصيات بمهارة وإتقان، ، فيما لعبت النجمة في السنوات الأخيرة، دورا هاما في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية التي لاقت استحسان الجمهور والنقاد، وأبرزها تجربتها الناجحة في فيلم "الضيف" مع النجم خالد الصاوي وأفلام أخرى حازت على عدد من الجوائز والتكريمات، الأمر الذي ساهم في إثراء رصيدها الفنية وتكريس مسيرة فنية ناجحة ومؤثرة في الوسط الفني.