وفاة الفنان المصري صلاح السعدني عن 81 عاماً

توفي الفنان المصري صلاح السعدني، اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 81 عاماً، بعد مسيرة حافلة في السينما والدراما والمسرح، وفق ما أعلن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بمصر.

وأعلن الفنان أشرف زكي، وفاة الفنان الكبير صلاح السعدني ظهر اليوم الجمعة عن عمر يناهز 81 عاما.

ونشر أشرف زكي صورة ل‍صلاح السعدني عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديو إنستغرام، وعلق عليها: «البقاء لله، الفنان صلاح السعدني ربنا يرحمه».

كما نشر الفنان إيهاب فهمي، عضو نقابة المهن التمثيلية، خبر الوفاة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلًا: «وداعًا الأستاذ صلاح السعدني. إنا لله وإنا إليه راجعون».

ولد صلاح السعدني في 23 أكتوبر عام 1943 لأسرة ذات أصول ريفية، حصل على بكالوريوس زراعة، وهو صديق الفنان عادل إمام، حيث تخرج معه وعمل معه في مسرح الكلية، وهو أيضا شقيق الكاتب الساخر محمود السعدني.

وشارك الفنان الراحل خلال سبعينيات القرن العشرين في عدد من الأفلام الكبيرة في تاريخ السينما المصرية ومنها «الأرض»، «أغنية على الممر»، «الرصاصة لا تزال في جيبي»، «العمر لحظة»، إلى جانب دوره الشهير في مسلسل «أبنائي الأعزاء شكراً» مع مكتشف موهبته عبد المنعم مدبولي.

ووصل صلاح السعدني إلى قمة نجاحه بعد اعتذار سعيد صالح عن لعب شخصية “«العمدة سليمان غانم» في مسلسل «ليالي الحلمية»، ليذهب الدور إليه، ويصنع مع يحيى الفخراني والمؤلف أسامة أنور عكاشة والمخرج إسماعيل عبد الحافظ، واحداً من أنجح المسلسلات في تاريخ الدراما العربية.

واختار صلاح السعدني اعتزال التمثيل في صمت، قبل 10 أعوام، تزامناً مع احتفاله بعيد ميلاده السبعين.