بيومي فؤاد في ورطة أمام الجمهور وعمرو اديب يدافع.. هل يستحق ذلك؟

يواجه الممثل المصري بيومي فؤاد حملة انتقادات شديدة على منصات التواصل الاجتماعي من جمهوره ومحبيه بعد تصريحات له خلال فعاليات موسم الرياض يلوم فيها زميلا له كان اعتذر عن عدم المشاركة في المهرجان تضامنا مع سكان قطاع غزة.

ويقدم فؤاد مع مجموعة من الممثلين المصريين الآخرين مسرحية بعنوان "زواج اطظناعي" ضمن فعاليات موسم الرياض الذي انطلق في 28 أكتوبر الماضي.

وقبل ثلاثة أيام من بدء الموسم، نشر الممثل المصري محمد سلّام، وهو أحد أعضاء مجموعة عمل المسرحية، مقطع فيديو اعتذر فيه عن عدم المشاركة في الفعاليات.

وقال في المقطع الذي تداوله مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي بشكل واسع وحمل تعليقات المدح والإشادة "لا أتخيل تقديم مسرحية ونغني ونرقص، وإخوتنا يُقتلون في غزة".

وتابع سلّام "أشعر إذا فعلت ذلك .. فكأني خذلتهم (سكان غزة) ويكفي ما نحن فيه من سكوت".

والأحد انتشر مقطع فيديو لفؤاد بعد عرض المسرحية وقال وقد بدا منفعلا ومتأثرا "من حقك إنك تعتذر عن المسرحية لكن ليس من حقك أن تسئ إلى فنك"، دون الإشارة إلى سلّام بشكل صريح.

وعقب انتشار مقطع الفيديو، عجّت منصات التواصل الاجتماعي في مصر بالتعليقات التي أنتقدت معظمها فؤاد على موقفه.

ورصد موقع "في الفن" المصري تراجع عدد المتابعين لحساب الممثل المصري على شبكة فيسبوك بأكثر من 300 ألف شخص.

وكتبت المخرجة المصرية البارزة كاملة أبو ذكري عبر حسابها على فيسبوك، تعليقا على تصريحات فؤاد "الأستاذ الفنان الذي كنت واحدة من محبيه (...) عندما تعرض هذه التفاهة وجارك يذبح تقول لي الفن ... فلن أقول غير أن الإحساس و الفن نعمة انتم اخر من يتكلمون عنها".

ودافع الإعلامي المصري عمرو أديب عبر فضائية "إم بي سي مصر" عن موقف فؤاد ليل الأحد وتساءل متعجباً من ردود أفعال المصريين "ما هذا الذي تفعلونه مع بيومي فؤاد ... ما هذا السباب ... ماذا فعل".

وتابع مستنكرا حجم الانتقادات بأن فؤاد "لم يكن ليتعرض لهذا لو كان عرض المسرحية في إسرائيل"، مشيرا إلى أنه قام فقط بعمله "إنه ممثل".

تخرّج سلام وفؤاد في مركز الابداع الفني بدار الأوبرا المصرية تحت إشراف المخرج المصري خالد جلال، وبرزا في عالم التمثيل بعد مشاركتهما في المسلسل المصري الكوميدي الشهير "الكبير أوي" مع الفنان المصري أحمد مكي، بأجزائه السبعة منذ العام 2010.