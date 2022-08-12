إطلاق سراح نجمة تونسية شهيرة بعد قضية خيانة هزت الرأي العام

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الأخبار الفنية بخبر اعتقال الممثلة التونسية ريم الرياحي على خلفية اتهامها بالخيانة الزوجية، ومن ثم إطلاق سراحها بناء على التنازل الذي قدمه زوجها المخرج التونسي مديح بلعيد إلى السلطات القضائية التونسية، التي أعلنت بدورها، عن مواصلة التحقيق مع الممثلة واستمرار إيداع الشاب المتهم بمشاركتها الجريمة، واستمرار القبض عليه بعد الكشف عن تعاطيه للمخدرات.

بدأت خيوط القضية تتكشف بعد أن رفضت السلطات الأمنية التونسية الكشف عن اسم الممثلة، إلى أن كشفت وثيقة مسربة من محكمة تونسية، اسم الممثلة المشهورة، التي ضبطت متلبسة بجرم الخيانة وتم اعتقالها لمدة ثلاثة أيام، وذلك، قبل أن تأذن النيابة العامة التونسية بإيقاف الفنانة والشاب المتورط معها، للتحقيق معهما في جريمة الزنا، إضافة إلى جريمة تعاطي المخدرات.

وأشارت العديد من المصادر الإعلامية أن المخرج التونسي مديح بلعيد، قد راودته شكوك في تورط زوجته، ما دفعه للمبادرة بتوزيع مجموعة من كاميرات المراقبة الخاصة في أماكن متفرقة من منزله، واستطاع اكتشاف الامر، بينما أشار البعض الى أنّ زوج الممثلة ريم الرياحي، عاد من فرنسا بشكل مفاجئ، وتقصد الاستعانة بالأمن التونسي لضبط زوجته مع هذا الشاب.

وتعتبر ريم الرياحي، التي هز خبر اتهامها بهذه الجريمة، الوسط الفني والرأي العام والجمهور في تونس، من أهم نجمات تونس والمغرب العربي، واشتهرت بتقديم عدد من برامج المنوعات وبرامج الفوازير الرمضانية التي لاقت اهتماما وإعجابا خاصين بين أوساط جمهور الشاشة التونسية. هذا، بالإضافة إلى مشاركاتها المتعددة في أدوار متنوعة في سلسلة من الأعمال الدرامية التونسية التي عرضت خلال مواسم رمضان في تونس، وذلك، بعد أن قدمها المخرج التونسي الراحل صلاح الدين الصيد في مسلسل "الخطاب على الباب ج 2" في العام 1997. من ثم ، توالت الأدوار التي تقمصتها الرياحي في التلفزيون ومنها مسلسلات مثل : نجوم الليل، ناعورة الهواء، الأكابر، النوبة، براءة، وغيرها من الأعمال التلفزيونية والسينمائية، مما أهلها في العام 2014 ، للحصول على جائزة أفضل ممثلة وجائزة نجمة رمضان.

أما زوجها مديح بلعيد، فيعد أحد أهم مخرجي الدراما التونسية، إذ قدم لها عددا من الأعمال الدرامية الهامة التي لقيت نجاحا جماهيريا واسعا وترجمت نقلة نوعية جديدة في نمط المسلسلات التونسية سواؤء على مستوى الصورة أو المعالجات مثل مسلسلات وعلى رأسها مسلسل "نجوم الليل و"ناعورة الهواء" صحبة زوجته ريم الرياحي.

تجدر الإشارة إلى أن الممثلة وزوجها المخرج التونسي، لم يصرّحا إلى الآن بحقيقة ما جرى، في ظل ما يتم تداوله من أنباء وما تم تسريبه من وثائق قضائية، إذ فضل مديح بلعيد الالتزام بالصمت والتكتم الإعلامي التام حفاظا على سرية الحياة الشخصية، حسب بعض المصادر.