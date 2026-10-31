منى زكي تفجر مفاجأة: بعض أحداث "طالع نازل" عشتها بشكل شخصي في حياتي الواقعية

كشفت الفنانة المصرية منى زكي لأول مرة أنها عاشت في حياتها الشخصية معاناة من نوبات الهلع التي جسدتها في مسلسل "طالع نازل" الذي يعرض حاليا، فيما أوضحت موقفها الشخصي من الانتقام بعد الخيانة الزوجية، ورؤيتها لدوافع شخصية "نورا" التي تقدمها في المسلسل، في ظل انقسام الجمهور بين من يتعاطف معها ومن يرى أن تصرفاتها تجاوزت حدود استعادة الحقوق.

وأكدت منى زكي، خلال لقائها في برنامج "تفاعلكم"، أنها لا تحب الانتقام في حياتها الشخصية، قائلة: "أنا ما بحبش الانتقام كبني آدم، وبشوف إن دي حاجة بتضرني أنا شخصيا قبل ما تضر اللي قدامي".

لكنها أوضحت تفهمها لدوافع نورا، مشيرة إلى أن زوجها لم يكن السبب الوحيد وراء تنازلها عن حلم الأمومة، لكنه كان أحد الأسباب التي دفعتها إلى ذلك، في وقت اكتشفت فيه أنه خانها وأخفى عنها زواجه الآخر وحقيقة عاشتها معه بالكذب لمدة عامين على الأقل.

وأضافت أن نورا تعرضت لجرح كبير، وأنه لم يكن من حق زوجها أن يخونها أو يحرمها من معرفة الحقيقة طوال هذه المدة، معتبرة أن هذه التفاصيل تفسر غضب الشخصية وردود فعلها.

كما شددت على أن المسلسل لا يسعى إلى توجيه الجمهور أو تلقينه سلوكا بعينه، بل يحاول تقديم الشخصيات ومشاعرها بصدق، بما يتيح للمشاهد أن يفهم دوافعها ويكوّن رأيه الخاص بشأنها.

ومن بين أكثر المحاور الشخصية التي تناولتها منى زكي خلال اللقاء، حديثها عن مشاهد نوبات الهلع التي مرت بها شخصية نورا، موضحة أن تقديم هذه المشاهد ليس سهلًا عليها بسبب تجربتها الشخصية مع القلق ونوبات الهلع.

وقالت إنها تحب أداء هذه النوعية من المشاهد، لكنها تشعر بالضيق عندما تضطر إلى استحضار مشاعر عاشتها بشكل شخصي وتحاول تجاوزها والتعافي منها في حياتها الواقعية، لافتة إلى أن معاناتها مع هذه النوبات تعود إلى سنوات طويلة.

وأضافت أن تجربتها جعلتها أكثر قدرة على فهم تفاصيل النوبة، وكيف تبدأ وما يشعر به الإنسان خلالها، وهو ما ساعدها على تقديم المشهد بإحساس صادق.

وكشفت منى زكي كواليس مشهد العشاء الذي جمع الزوجة الأولى بالزوجة الثانية، مبينة أنه استغرق ثلاثة أيام من التصوير. وأوضحت أن الحوار المكتوب للمشهد قدم مساحة مختلفة للتعبير عن المشاعر المتناقضة التي تعيشها الشخصيات.

كما أشادت بتوجيهات المخرج هاني خليفة، الذي حرص على إبراز التباين بين الكلام والتعبيرات التي تظهر على الوجوه، مؤكدة أن هذه التفاصيل أسهمت في منح المشهد طابعه الخاص، إلى جانب الكتابة التي وصفتها بالمختلفة وغير التقليدية.

إلى ذلك، تطرقت الفنانة المصرية إلى علاقتها بوالدتها في أحداث "طالع نازل"، التي تؤدي دورها الفنانة ميمي جمال، معتبرة أن معالجة هذه العلاقة كانت من أكثر التفاصيل التي جذبتها في السيناريو.

وأوضحت أن العمل قدم علاقة أم وابنتها بصورة مختلفة عن الصورة المثالية التي اعتاد الجمهور رؤيتها، مسلطاً الضوء على العلاقات المؤذية نفسياً، وما قد تتركه من غضب ومشاعر مكبوتة لدى الأبناء.

كما أشارت إلى أن هذه العلاقات موجودة بدرجات مختلفة حتى إن لم يكن الحديث عنها سهلًا في بعض المجتمعات، مؤكدة إعجابها بالطريقة التي تناول بها السيناريو هذه المساحة النفسية المعقدة.

ومسلسل "طالع نازل" هو عمل درامي مصري يتكون من 10 حلقات من بطولة الفنانة منى زكي، تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي حول العلاقات الزوجية والخيانة.