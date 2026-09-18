أحمد العوضي: دبي مركز قوة لصناع الفن والثقافة.. ومحبة الجمهور سر نجوميتي

بدا النجم المصري أحمد العوضي خلال مشاركته في قمة الإعلام العربي في دبي، حريصا على قراءة المشهد الفني والإعلامي العربي من زاوية تتجاوز حدود التجربة الفردية، متوقفا عند ما تملكه المنطقة من مراكز قوة قادرة على دفع الفن العربي إلى مساحة أكثر حضورا وتأثيرا عالميا.

وبين حديثه عن دبي باعتبارها منصة تجمع صناع الفن والثقافة تحت سقف واحد، وعلاقته الخاصة بالجمهور، ومن ثم تحولاته الفنية مستقبلا، رسم العوضي ملامح رؤيته لمرحلة تحتاج بحسب تعبيره، إلى المزيد من التعاون والاجتهاد وفهم ما يريده المشاهد العربي، فيما تحدث عن تجربته مع الإعلام والشائعات، وتمسكه بصورة "ابن البلد" التي عرفه الجمهور من خلالها، إلى جانب استعداده لخوض تجربة مختلفة في دراما المنصات الرقمية، مؤكدا أن محبة الجمهور تبقى الرهان الأهم في مسيرته.

عودة قوية

في بداية لقائه مع "الإمارات اليوم"، أعرب أحمد العوضي عن سعادته بعودة مهرجان دبي السينمائي الدولي، قائلا "سعدت كثيرا بعودة مهرجان دبي السينمائي، فهو من أكبر المهرجانات السينمائية في منطقة الشرق الأوسط، وعودته مجددا العام المقبل، دليل قوة ونجاح، كما أنها تصب في مصلحة صناعة السينما في العالم العربي، وأتمنى أن أكون من أبرز المشاركين فيه." وأضاف " إن عودة المهرجان تمثل فرصة فريدة لالتقاء الثقافات العربية والعالمية من جديد تحت مظلة حدث بهذا الحجم، كما تفتح المجال أمام إنتاج أعمال سينمائية مهمة وتبادل مختلف الخبرات، وهو ما يسهم في توسيع انتشار الفن والثقافة العربية، لذلك كان هذا الإعلان بالنسبة إلي، خبرا سعيدا ومفاجئا في الوقت نفسه".

قوة عربية

وفي معرض حديثه عن قدرة دبي على جمع صناع الفن والثقافة من مختلف الدول العربية، شدد العوضي على أن الفن يتجاوز الحدود والمسميات الجغرافية، قائلا " في النهاية، لا نتحدث اليوم عن ممثل مصري وآخر سوري أو لبناني بقدر اهتمامنا بتجربة الممثل العربي عموما، كحديثنا عن الممثل العالمي دون حصره في إطار جنسية بعينها. وكل ما نشهده من تطور فني داخل أي دولة عربية اليوم، يصب في النهاية في مصلحة الفن العربي." وأضاف "دبي ستبقى واحدة من المراكز القوية ذات الثقل الواضح في العالم العربي، وهذا مكسب لنا جميعا، فنحن نمتلك مراكز قوة فنية مهمة في مصر والإمارات، وإذا استثمرنا هذه القوة بالشكل الصحيح، يمكن أن نصل بالسينما العربية إلى مستويات أعلى، لأننا لسنا أقل من أي صناعة سينمائية أخرى في العالم".

منافسة عالمية

وحول الانتقال من مسميات الدراما المصرية والسورية والخليجية إلى مفهوم أوسع للدراما العربية، أكد العوضي أن خطوات هذا التحول بدأت بالفعل على أرض الواقع، قائلا "نحن في طريقنا إلى ذلك، وقد أصبحنا نشاهد مؤخرا أفلاما عربية تنافس أعمالا عالمية، في ظل وجود مراكز قوة فنية عربية يمكننا من خلالها مستقبلا، رفع مستوى المنافسة بصورة أكبر." وأضاف "صحيح أن الغرب سبقنا في هذه الصناعة وسعى على امتداد سنوات طويلة للوصول إلى الريادة، لكننا بدأنا بالفعل نرى نتائج جيدة وملموسة من الجانب العربي، لذلك، علينا تكثيف مساعينا للارتقاء بتجاربنا، والاستمرارية في مسارات تطويرها."

الجمهور أولا

على صعيد متصل، توقف أحمد العوضي عند علاقة الفنان بالجمهور، مؤكدا أنها تمثل أحد أهم مفاتيح استمراره ونجوميته، قائلا "دائما أعتبر الجمهور إخوتي، وأؤمن أنه على الفنان أن يعرف ماذا يحب جمهوره وكيف يفكر، حتى يستطيع أن يقدم له عملا يرضيه. وطالما أقدم أعمالا تصل إلى الناس وتعجبهم، ستظل نجوميتي مرتبطة بهذه العلاقة الوثيقة التي تجمعني بهم." وأضاف "أكثر ما أخشاه أن يغضب مني الجمهور، لذلك، أحرص دائما على تصرفاتي وعلى جودة الأعمال التي أقدمها، وأتمسك بالأصول وصورة ابن البلد التي عرفني بها الناس وأحبوني من خلالها".

الإعلام والشائعات

في حديثه عن علاقته بالإعلام، أكد العوضي أنه يتعامل مع الجانب الإيجابي والسلبي للمهنة بالقدر نفسه من التقبل، قائلا "أكثر ما أحبه في الإعلام، رصده للأحداث، لكنني لا أحب أحيانا تسليط الضوء على مشكلات لا تهمني معرفتها، ومع ذلك، فأنا أحب علاقتي بالإعلام بشكل عام، أما الشائعات، فلا تضايقني، لأنني أفهم أن البعض يبحث عن المشاهدات والأرقام." وأضاف "عندما نختار مهنة ونتعلق بالجانب الجميل فيها، فعلينا دوما تحمل تداعياتها، فلا توجد مهنة نأخذ منها فقط ما يروق لنا ".

خطوة جديدة

وفي معرض حديثه عن خروجه من إطار شخصية "البطل الشعبي" التي ارتبط بها في عدد من أعماله، كشف العوضي عن تجربة جديدة يخوضها قريبا، قائلا "مسلسل "الأستاذ" سيكون مختلفا تماما عن شخصية البطل الأوحد الذي لا يقهر، وهو مسلسل قصير أدخل من خلاله عالم دراما المنصات الرقمية".