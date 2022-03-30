ليندسي لوهان تحتفل بخطوبتها من شاب عربي في دولة خليجية

المصدر: موقع الامارات اليوم

نشرت النجمة العالمية ليندسي لوهان صورة على حسابها في «إنستغرام» وهي تحتفل بخطوبتها على الشاب بدر الشمَّاس بعد نحو 4 أشهر من طلب يدها للزواج.

واللافت أنها استخدمت خاصية إظهار مكان تواجدها، ليتبين أن الاحتفال قد تم في دولة الكويت، كما نشرت صورة لعدد من الأماكن من بينها أبراج الكويت عبر حسابها الرسمي في «إنستغرام»، فيما لم تذكر سبب الزيارة إن كانت شخصية أم لعمل فني، في وقت كانت قد صرحت فيه أنها تحضر لعملين فنيين مع «نتفليكس».

وتظهر الصورة قالباً من الحلوى مزيناً بخاتم زفاف وكتب عليه: «هو طلب يدها، وهي قالت نعم»، إضافة إلى تاريخ خطوبتهما الفعلي وهو 11-11-2021.

وظهرت النجمة بغاية السعادة في الصورة التي أرفقتها بتعليق كتبت فيه: «حبيبي الدائم».

وكانت ليندسي لوهان قد أعلنت في نوفمبر المنصرم خبر خطوبتها لشاب يدعى بدر الشمَّاس، في سلسلة من الصور عبر «إنستغرام»، وكتبت «لوهان» مع الصور: «حبي. حياتي. عائلتي. مستقبلي»، وفقاً لموقع «سي ان ان».

ودرس الهندسة الميكانيكية، وحصل أيضاً على درجة البكالوريوس في العلوم المالية بالولايات المتحدة، وأكد خطوبتهما بإعادة تغريد إعلان خطيبته على "تويتر".

تمثل هذه الخطبة الثانية لـ«لوهان»، حيث سبق لها الزواج من المليونير الروسي «إيغور تاراباسوف» ثم انفصلا في عام 2016.

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