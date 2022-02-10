وفاة خبير الفلك الكويتي صالح العجيري

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

توفي خبير الفلك الكويتي الشهير صالح العجيري، اليوم الخميس، عن عمر ناهز 101 عام ، حسبما ذكرت صحيفة القبس.

ونعت شخصيات ومشاهير ومواطنون في الكويت والخليج، العجيري، الذي قدم الكثير من الأبحاث الهامة في علم الفلك، عبر موقع التواصل ”تويتر“ من خلال هاشتاغ صالح العجيري.

وكان الراحل من أبرز وأبرع ‏‏علماء الفلك في الكويت والمنطقة.

ولد صالح العجيري ‏في مدينة الكويت الحي القبلي عام 1921، وهو صاحب تقويم العجيري الشهير، الذي يتميز بدقة حساباته، وقد اعتمدت دولة الكويت هذا التقويم رسمياً في جميع معاملاتها الرسمية.

وقد كرمته الكويت على ما قدمه من إنجازات، كما قامت جامعة الكويت بمنحه الدكتوراه الفخرية في العلوم عام 1981 وقلادة مجلس التعاون للعلوم عام 1988.

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