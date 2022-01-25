شاروخان يشكر شابا مصريا بسبب موقفه النبيل مع سائحة هندية

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

في بادرة جميلة من النجم الهندي الشهير شاروخان تجاه شاب مصري ساعد سائحة هندية، عبر نجم بوليوود عن شكره بسبب تصرفه «النبيل» مع سائحة ‏هندية في بلاده.‏

وقرر شاروخان مكافأة المعجب المصري، وهو وكيل سفريات، بإرسال صور له تحمل إمضاءه، وكذلك مذكرة مكتوبة بخط يده، بعد أن قرر مساعدة أستاذة هندية تعاني من مشاكل في الدفع «لأنها من بلد شاروخان»، بحسب قوله لها.

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وقبل رأس السنة الجديدة مباشرة، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي قصة وكيل سفريات مصري قرر استثناء السائحة الهندية من مشاكل عدم الدفع لأنها كانت من بلد شاروخان، إذ كانت تسعى لتحويل أموال له ولكن واجهت مشاكل في الدفع، ليبلغها المعجب المصري أنه يثق بها وأنه سيجري الحجز لها، وسيجعلها تسدد في وقت لاحق. بحسب عدد من الصجف المحلية.

ويوم السبت الماضي، غردت السائحة الهندية، أشويني ديشباندي، عبر حسابها على «تويتر»، أن شاروخان علم بالواقعة، وقرر إرسال صورة موقعة ومذكرة تقدير مكتوبة بخط اليد لمعجبه المصري، وكذلك صور موقعة لابنته وابنة ديشباندي.

وفي الصور التي نشرتها أشويتي على «تويتر»، جاء في نص رسالة شاروخان اليدوية إلى وكيل السفر المصري: «شكرا لك على لطفك مع مواطنتي الهندية، إنه لكرم كبير منك تصرفك، نرجو أن تتكاثر أرواحكم الطيبة».

يشار إلى أن هذا هو ظهور نادر لشاروخان، الذي ظل غائبا بشكل ملحوظ عن أعين الجمهور منذ تورط ابنه الممثل الشاب، آريان خان، في قضية مخدرات في شهر أكتوبر الماضي.

وألقي القبض على آريان خان من قبل مكتب مكافحة المخدرات من على متن سفينة سياحية، وأفرج عنه بكفالة، بعد أن أمضى 25 يوما في السجن.

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