الكويت: تحرك قضائي ضد أحلام وفهد الكبيسي.. «جنحة خاصة» لعدم التزامهما بالحجر الصحي

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

سجلت الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية الكويتية، قضيتي «جنحة خاصة» بحق الفنانة الاماراتية أحلام، والفنان القطري فهد الكبيسي ومرافقيهما، و«ذلك لعدم التزامهم أثناء زيارتهم للبلاد بإجراءات الحجر الصحي المفروضة من قبل السلطات لمواجهة فيروس كورونا»، وفق ما ذكرت صحيفة ”الراي“ الكويتية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، قولها إنه «تم تسجيل القضيتين ضد الفنانين بناء على شكوى مقدمة من وزارة الصحة وذلك لعدم التزامهم بإجراءات التسجيل في تطبيق شلونك وبروتوكول الحجر الصحي»، مؤكدة أنه «تم إحالة القضيتين إلى إدارة المباحث الجنائية»

حساب «المجلس» الإخباري، كشف عن أن المعنيين هما الفنانة الإماراتية أحلام والقطري فهد الكبيسي، اللذان أثارا الجدل مؤخراً عقب زيارتهما للكويت.



وكانت الفنانة أحلام، التي زارت الكويت الأسبوع الماضي لإحياء حفل زفاف، أبدت استغرابها واستياءها مما تعرضت له من إجراءات مرتبطة بمواجهة فيروس كورونا ومنعها من مغادرة الكويت قبل انقضاء 72 ساعة، بخلاف الكبيسي الذي تزامن وصوله مع وصولها إلا أنه تمكن من المغادرة.

وقالت أحلام في مقطع فيديو نشرته عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، إنها «قدمت إلى الكويت على متن طائرتها الخاصة، لإقامة حفل في ذات الفندق الذي أقامت فيه، وتم منعها من المغادرة، بخلاف الكبيسي الذي تمكن من المغادرة قبل إنهاء مدة الحجر، وأن الكبيسي حجز في فندق آخر وخرج منه لإحياء حفل زفاف متجاوزاً الحجر الصحي ثم غادر الكويت». وسارع الفنان الكبيسي للرد على تصريحات الفنانة أحلام، قائلاً إنه «وصل الكويت حيث طلبوا منه شهادة التطعيم وشهادة فحص كورونا، وتم بناءً على ذلك ختم جوازه، وبعد دخوله الكويت أجرى فحص PCR ثم توجه إلى حفل الزفاف وغادر الكويت عقب إنهائه، بكل بساطة بعد إتمامه هذه الترتيبات».

وأعلنت وزارة الداخلية، الإثنين الماضي، عن تشكيل لجنة تحقيق فورية بشأن دخول ومغادرة فنان خليجي لمخالفته بروتوكول الحجر الصحي، موضحة في بيان رسمي تم نشره عبر حساب الوزارة في «تويتر»، أنها «تلقت بلاغاً من وزارة الصحة ضد مطربة خليجية ومرافقيها لمخالفتهم بروتوكول الحجر الصحي، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم».

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