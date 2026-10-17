وداعاً للثانية الكبيسة.. العالم يغيّر طريقة ضبط ساعته

قرر المؤتمر العام للأوزان والمقاييس (CGPM) إنهاء العمل بالثانية الكبيسة، في قرار اتخذه يوم الخميس 15 أكتوبر 2026 خلال اجتماعه الثامن والعشرين في مدينة فرساي الفرنسية. وبموجب القرار، سيسير التوقيت العالمي المنسق (UTC) بشكل متواصل ابتداءً من 20 مايو 2027، دون أي إضافة أو حذف.

ساعتان وسباق واحد

يقيس العالم الوقت بطريقتين: الساعات الذرية فائقة الدقة، ودوران الأرض حول نفسها. لكن الأرض لا تدور بسرعة ثابتة، فتبطئ أحياناً وتسرع أحياناً، ما يخلق فارقاً بين الساعتين. ولسد هذا الفارق، تُضاف منذ عام 1972 ثانية من حين لآخر إلى الساعات الذرية، فتظهر الساعة بتوقيت استثنائي هو 23:59:60 قبل الانتقال إلى منتصف الليل. وقد أُضيفت 27 ثانية كبيسة حتى الآن، كانت آخرها في نهاية عام 2016.

ثانية واحدة تربك الإنترنت

ورغم أنها ثانية واحدة، تسببت إضافة الثواني الكبيسة سابقاً في أعطال بمنصات مثل Reddit وLinkedIn وYelp، وفي أنظمة حجز الطيران مثل كوانتاس عام 2012. ولذلك أيدت شركات التكنولوجيا الكبرى، ومنها ميتا وغوغل ومايكروسوفت وأمازون، إلغاءها. وفق ما أوردته مواقع تقنية متخصصة"، أو باسم الموقع تحديداً، مثل "بحسب The Verge".

انقلب السباق

ووفق ما نقلته مجلة WIRED، ففي السنوات الأخيرة صارت الأرض تدور أسرع قليلاً، وأصبحت هي التي تسبق الساعة الذرية، ما دعا لأول مرة إلى التفكير في حذف ثانية بدل إضافتها، وهي "ثانية سالبة" لم تُطبَّق من قبل. وأظهرت اختبارات أجرتها مجموعة معايير صناعية فشل عدة أنظمة عند تجربة حذف ثانية، وهو ما يمثل خطراً على قطاعات تعتمد على التوقيت الدقيق كالبنوك والطيران والاتصالات. وأكدت باتريزيا تافيلا، مديرة قسم الوقت في المكتب الدولي للأوزان والمقاييس، في تصريح لمجلة WIRED"، أن احتمال الحاجة إلى ثانية سالبة هو ما دفعهم إلى تحديد موعد التطبيق في عام 2027، بعد أن كان الاتفاق السابق عام 2022 يقضي بإلغائها قبل 2035.

وماذا عن الفارق؟

لا يعني القرار أن الساعتين ستتطابقان، فالفارق بينهما سيستمر في التراكم ببطء شديد. ووفق القرار، سيُسمح لهذا الفارق بأن يتسع حتى ساعة كاملة، قبل أن يُعاد النظر في تعديل الساعات، وهو أمر يحتاج إلى سنوات طويلة جداً.

ساعتك لن تتغير

ولن يلاحظ الناس أي تغيير في حياتهم اليومية، إذ يُعد القرار تعديلاً تقنياً في المرجع الدولي للوقت، ولا علاقة له بالتحول بين التوقيتين الصيفي والشتوي.

لماذا 20 مايو؟

واختير هذا التاريخ لأنه يوافق ذكرى توقيع "معاهدة المتر" عام 1875، التي أُنشئ بموجبها المكتب الدولي للأوزان والمقاييس، كما يوافق يوم المترولوجيا العالمي.