بسبب مناشدة أمير الكويت.. فجر السعيد تهاجم صديقتها أحلام

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

تعرضت الإعلامية الكويتية فجر السعيد للهجوم واتهامات بنكران الجميل بسبب هجومها على الفنانة الإماراتية أحلام بعد أزمة الأخيرة في الكويت وفرض الحجر عليها بسبب فيروس كورونا.

وكانت الإعلامية الكويتية قد غردت عبر حسابها الخاص في تويتر مهاجمة أحلام بطريقة غير مباشرة بعد تسجيل الأخيرة فيديو تناشد من خلالها أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد بعد قرار حجرها 3 أيام في الكويت بعد إحيائها حفل زفاف هناك

ونشرت السعيد عبر تويتر: "باختصار لمن لايريد أن يفهم … لايجوز وفق القانون الكويتي مناشده سيدي صاحب السمو والمناشده تكون للوزراء لإن صاحب السمو وفقاً للدستور يمارس صلاحياته من خلال وزرائه وللأنه ذاته لاتمس فالمخاطبة او المناشدة تكون للوزراء كل باختصاصه".

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع تغريدة السعيد معتبرين أنها هاجمت أحلام بالرغم من الأخيرة ساندتها بشكل كبير في محنتها خلال تعرضها لوعكة صحية قبل مدة، واعتبر البعض أن النصيحة التي نشرتها على العلن كان من الممكن ان تقدمها لأحلام في الخاص أو تتصل بها ولا تهاجمها بهذا الشكل على العلن.

بإختصار لمن لايريد أن يفهم … لايجوز وفق القانون الكويتي مناشده سيدي صاحب السمو والمناشده تكون للوزراء لإن صاحب السمو وفقاً للدستور يمارس صلاحياته من خلال وزراءه ولإنه ذاته لاتمس فالمخاطبه او المناشده تكون للوزراء كلٍ بإختصاصه . — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) January 9, 2022

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