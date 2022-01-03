والد فاتن موسى يكشف تفاصيل مكالمته الأخيرة مع مصطفى فهمي

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

قال أحمد موسى والد الإعلامية فاتن موسى، إن مصطفى فهمي اتصل به منذ نحو عام ونصف العام ليخبره عن وجود مشاكل بينه وبين ابنته فاتن.

وأضاف أحمد موسى خلال اتصال هاتفي ببرنامج كلام الناس: قال لي فيه شوية مشاكل بيني وبين فاتن، وطلب أني اتدخل، لكنا أنا ما بحب اتدخل في الحياة الزوجية بين أي اتنين حتى لو ابنتي وزوجها، قولت له يا أخي أنا عيب عليّ إني أدخل بينكم، ويجب أن تعالج مشكلتك بنفسك.. وأنا قدمت له هدية ليحفظها ولم أطلب منه أي شيء آخر.

وعبر أحمد موسى عن غضبه من نشر مصطفى فهمي لرسالة صوتية بينهما، وقال: هذا اختراق للخصوصية ولا أفكر في مقاضاته.

أما عن آخر مكالمة بينه وبين مصطفى فهمي قال أحمد موسى: أخر مرة كلمته بعد حفل خطوبة ابنتي وقولت له كان نفسي تكون معانا وبارك لي وقال لي معلش اعذرني أنا لازم أنزل.

وأضاف والد فاتن موسى: "لم أكن أعلم بموضوع الطلاق قبل أن يحدث.. أنا حملته أمانة وهو لم يكن قد الأمانة.. ولا أحب ان أحكي معه ولا هو يحكي معي".

وكان مصطفى فهمي نشر رسالة صوتية بينه وبين والد فاتن موسى في أثناء استضافته في برنامج الحكاية لـ عمرو أديب، وقال إنه أخبره فيها برغبته في الانفصال لاستحالة العشرة بينهما، لكن والدها رفض التدخل.

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