مايد عبدالله يطالب بمنح الفنانين الإماراتيين فرصة أكبر لإحياء المناسبات الوطنية

طالب الفنان الإماراتي مايد عبدالله بإعادة النظر في مسألة الاستعانة بالفنانين غير الإماراتيين لإحياء المناسبات الوطنية، مؤكداً ضرورة منح الفنانين الإماراتيين فرصة أكبر للمشاركة في هذه المناسبات التي تحمل قيمة وطنية كبيرة ويفخر بها كل إماراتي.

وقال مايد عبدالله، خلال تصريحاته في بودكاست "المرمس" المذاع عبر راديو دبي، إن الإمارات تمتلك أسماء فنية كبيرة ومواهب متميزة، ورغم ذلك لا يحظى عدد كبير من الفنانين الإماراتيين بفرصة إحياء الحفلات والمناسبات الوطنية.

وأعرب عن حزنه إزاء اللجوء إلى الفنانين غير الإماراتيين بهدف تحقيق الربح - على حد تعبيره-، مشيراً إلى أن الفنان الإماراتي أولى بهذه الفرص، قائلاً: "أنا يحز في خاطري عندما أرى فناناً غير إماراتي يقوم بإحياء مناسبات وطنية، أريد أن أكون أنا من يقوم بهذا".