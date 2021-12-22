الهند تحقيق في علاقة فنانة مغربية برجل عصابات هندي شهير : أنا صديقة زوجته

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تحقق السلطات الأمنية الهندية مع فنانة استعراضية مغربية حول علاقتها برجل عصابات هندي شهير.

وبحسب منصات إعلامية محلية، فإن نورة فتحي أكدت خلال التحقيق معها أنها لا علاقة لها برجل العصابة Sukish Chandrashekhar المعتقل في قضية تبييض أموال، وأنها صديقة زوجته التي أهدتها هدايا فاخرة من بينها سيارة فاخرة، وحقيبة يدوية باهظة الثمن، وهاتف «آيفون».

وأكدت فتحي أنها لم تتعامل مع المتهم مهنيا، إلا بصفته منظم لبعض الحفلات الفنية، التي شاركت فيها بالهند كفنانة، وتقاضت منه أجرها بالكامل.

وتتابع السلطات الهندية المتهم، وزوجته بتهم الاحتيال، والنصب، وغسيل الأموال، إذ اتضح أنهما أوقعا العديد من الضحايا في شباكهما، فيما لا تزال التحقيقات سارية في هذه القضية.

وتعتبر نورة فتحي من أبرز الفنانات في الهند، ولذلك تجمعها علاقات صداقة مع كبار الشخصيات هناك، وهو الأمر نفسه الذي أدى بها هذه المرة إلى مكاتب التحقيقات.

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